콘진원, 한국감사인대회 최우수기관상

한국콘텐츠진흥원은 지난 11일 서울 플렌티컨벤션에서 열린 '2025 한국감사인대회 감사대상 시상식'에서 내부감사 공공기관부문 최우수기관상을 수상했다고 16일 밝혔다.

한국감사협회는 2019년부터 공공기관과 민간기업을 대상으로 조직 운영과 공공서비스 제공 과정에서 국제 기준에 부합하는 감사기법과 실효적인 내부감사 활동을 통해 투명경영에 기여한 기관을 선정해 수여하고 있다.

콘진원 감사실은 앞서 2023년 한국감사협회 사회적가치실현상 우수기관상과 공공기관감사협회 적극행정면책부문 최우수기관상을 수상했으며 지난해에는 공공기관 종합청렴도 2등급을 달성했다.

조인호 콘진원 상임감사직무대행은 "내부통제 기반을 강화하고 감사 전문성을 높이기 위해 지속해 온 노력이 대외적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 청렴한 조직문화와 책임 있는 경영을 뒷받침하는 감사 기능을 충실히 수행해 국민에게 신뢰받는 기관이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



