KODEX미국배당커버드콜액티브, 순자산 1조원 돌파

배당 성장주에 투자해 수익 성과는 물론 높은 월분배율까지 갖춘 미국배당 주식형 커버드콜 ETF가 1년 새 개인 순매수 급성장에 힘입어 '1조 클럽'에 가입했다.

삼성자산운용은 'KODEX 미국배당커버드콜액티브'가 순자산 1조195억원을 기록했다고 16일 밝혔다.

2022년 9월 상장한 KODEX 미국배당커버드콜액티브는 미국에서 탄력적 커버드콜 운용 전략으로 높은 수익률과 안정적 분배 성과를 인정받고 있는 'DIVO' ETF를 복제해 국내에 상장한 상품이다. 미국S&P500 지수를 추종하는 VOO ETF(33.5%)와 DIVO ETF(14.3%)를 담고 있다. 일반 주식으로는 캐터필러(3.1%) 골드만삭스(3.0%), 애플(2.1%) 등 다양한 섹터에 분산하여 투자하고 있다.

KODEX 미국배당커버드콜액티브는 지난해 말 순자산 1324억원에서 약 1년 만에 8871억원 늘어나며 약 670% 이상 성장했다. 안정적인 수익률과 우수한 월배당률로 개인 순매수 또한 빠르게 유입 중이다. 올해 개인 순매수 유입 규모가 6606억원으로 국내 상장한 미국배당 주식형 커버드콜 ETF 중 최대 규모다.

KODEX 미국배당커버드콜액티브가 개인투자자들의 관심을 끌 수 있었던 것은 높은 수익률 덕분이다. ETF 수익률은 ▲3개월 10.8% ▲6개월 19.4% ▲YTD 15.7% ▲1년 16.5%로 국내에 상장된 미국 배당형 ETF 가운데 가장 높았다.

올해 개인 투자자의 선택을 가장 많이 받은 이유는 고점 대비 하락률(MDD)이 1년 동안 -12.59%에 불과했다는 점이다. 같은 기간 KODEX 미국 S&P500 ETF의 경우 약 -17.12%를 기록했다. 시장 대표형 상품보다 덜 떨어지며 안정적인 배당주 투자를 원하는 개인 투자자에게 많은 선택을 받았다는 분석이다.

미국 배당주 상품들은 2023년 이후 주가 상승률이 더딘 모습을 보여주고 있다. 국내 투자자에게 많이 알려진 미국배당다우존스(SCHD) ETF의 경우 편입 중이던 브로드컴이 AI 주도주로 자리매김하며 높은 주가 상승을 보였다. 다만 이로 인해 배당수익률이 낮아지자 2024년 3월 ETF에서 편출되며 수익률 상승에 부정적인 영향을 미쳤다.

반면 KODEX 미국배당커버드콜액티브의 경우 여타 배당주 상품과 다르게 배당이 성장하는 기술주를 편입하여 AI 수혜를 함께 누리며 배당주 중 가장 높은 성과를 보였다. 대표적인 종목으로 마이크로소프트, 애플 등 기술주임에도 불구하고 배당이 성장하는 종목을 급변하는 시장 상황에 맞춰 편입했다.

더불어 월분배율은 상장 초창기 월 0.47%를 시작으로 월 0.76%까지 꾸준히 증가하고 있다. 현재 연 8.8% 수준의 배당수익률을 기록해 배당 성장 ETF라는 이름값을 증명했다. 매월 15일이 분배금 지급기준일인 월중 배당 상품이다.

마승현 삼성자산운용 매니저는 "스마트한 국내 투자자들은 단순히 배당률만 보는 배당주 투자로는 적극적인 자산 증식이 불가능하다고 생각한다"고 설명했다.

이어 "차별화된 배당주 선정과 안정적인 수익률 성과를 보여준 '한국판 DIVO'로 알려진 KODEX 미국배당커버드콜액티브에 투자자들이 관심을 보이고 있다"고 말했다.





