'아일릿 소속사' 빌리프랩, 뉴진스 팬덤 '팀버니즈'에 1억 손배소 제기

"아일릿 표절 주장 허위"…명예훼손 혐의

그룹 아일릿의 소속사인 하이브 산하 레이블 빌리프랩이 뉴진스 팬덤 '팀버니즈' 운영자를 상대로 억대 손해배상 소송을 제기했다. 아일릿이 뉴진스를 표절했다는 등의 허위 게시물이 명예를 훼손하고 영업상 손실을 초래했다는 입장이다.

15일 법조계에 따르면 빌리프랩은 지난 11일 서울서부지법에 팀버니즈 운영자와 해당 운영자를 감독할 의무가 있는 부모를 상대로 1억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 운영자는 미성년자로 알려졌으며 현재 재판부는 배당되지 않은 상태다.

빌리프랩은 팀 버니즈 측이 콘셉트 일부와 유사성 등을 지적하며 아일릿이 뉴진스를 표절했다는 등 허위 내용을 담은 게시물을 작성해 아일릿과 소속사의 명예를 훼손했고 이로 인해 영업적 피해가 발생했다고 주장하고 있다.

팀버니즈는 뉴진스 팬덤 중 하나로 지난해 9월부터 엑스(옛 트위터)를 중심으로 활동을 시작했다. 당시 공식 계정을 통해 "법조계, 언론, 금융, 문화, 예술 등 각 분야에서 활동하는 버니즈들이 모인 팀"이라고 소개한 바 있다.

이후 팀버니즈는 지난해 11월 김태호 빌리프랩 대표가 언론 인터뷰에서 "아일릿과 뉴진스의 기획안은 전혀 다르다"고 발언하자 김 대표를 형사 고발했다. 당시 팀버니즈는 "기획안 전문과 녹취록을 보유하고 있음에도 잘못을 인정하지 않고 있다"며 "적반하장격인 빌리프랩 경영진의 태도에 깊은 유감을 표한다"고 했다.

그러나 최근 뉴진스 멤버들이 제기한 어도어와의 전속계약 유효 확인 소송에서 재판부는 "아일릿이 뉴진스의 콘셉트를 복제했다고 보기 어렵다"고 판단했다.

기부금품법 위반 혐의 고발…미성년자 운영 드러나

한편 팀버니즈는 '뉴진스 악성 게시물 고발'을 명목으로 온라인 모금을 진행해 5000만원이 넘는 금액을 모았으나 관할 관청에 등록 절차를 거치지 않은 사실이 드러나 기부금품법 위반 혐의로 고발됐다. 이 과정에서 경찰 조사를 받은 운영자가 미성년자 A씨로 확인됐다.

논란이 확산하자 팀버니즈는 지난달 12일 공식 계정을 통해 "미성년자 1인이 독자적으로 운영한 1인 단체"라며 "운영 체제의 미숙함에 대해 사과드린다"고 밝혔다.

이어 지난달 17일에는 기부금품법 위반 혐의로 경찰 조사를 받았으며 이후 서울가정법원에서 '좋은 목적을 위한 사용'과 '사용 내역의 적정성'을 인정받아 보호처분 1호로 사건이 종결됐다고 전했다. 보호처분 1호는 보호자 또는 보호자를 대신해 소년을 보호할 수 있는 사람에게 감호를 위탁하는 가장 낮은 단계의 소년 보호처분이다.





박은서 인턴기자



