강원도, 동해선 KTX-이음 신규 투입…'부전~강릉' 5시간→3시간 50분대로 단축

강원도, 강릉선·동해선 KTX 증편 확정 환영

강릉선 왕복 2회·동해선 왕복 3회 신규 투입

강원권 접근성 '대폭 개선'…KTX 시대 활짝

강원특별자치도(도지사 김진태)의 접근성이 KTX-이음 증편 운행 확정으로 대폭 개선될 전망이다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

강원도는 국토교통부와 한국철도공사(코레일)가 오는 30일부터 강릉선(청량리~강릉)과 동해선(부전~강릉) KTX 운행을 증편한다고 밝히자 즉시 환영의 뜻을 표했다.

그동안 도는 도민의 예매불편 해소는 물론 관광객 강원권 접근성 강화를 위해 국토교통부와 코레일에 강릉선과 동해선 KTX-이음 추가 편성을 지속적으로 건의해 왔으며, 그 결과 올해 말 강릉선과 동해선에 KTX 왕복 5회 추가 운행이 확정되었다.

강릉선 KTX는 2018년 개통 첫해 470만명을 시작으로 올해 600만명으로 지난 6년간 이용객이 30% 증가한 국내 대표 수익 노선이나 열차 공급이 충분하지 못해 관광객과 지역 주민은 차표 확보에 큰 어려움을 겪어 왔다.

이번 강릉선 KTX 추가 투입되면 강릉선 KTX는 평일 왕복 22회, 주말 왕복 32회 운행된다.

KTX 왕복 2회 증편을 통해 하루 최대 1520명 추가 수용이 가능해져 일평균 1만8120명, 연간 660만명 규모가 이용할 것으로 예상된다.

한편, 동해선은 2025년 1월 ITX-마음 개통 이후 11월 말 누적 이용객이 181만 명을 돌파, 올해 개통한 6개 신규 노선 중 가장 높은 인기를 끌고 있다.

그러나 강릉~부전 간 ITX-마음(150㎞/h)이 5시간가량 소요되어 긴 탑승시간과 매표의 어려움이 지속되고 있어 250㎞/h급 고속열차 추가 투입 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 동해선 KTX-이음 왕복 3회 신규 투입으로 부전에서 강릉까지 운행 시간은 5시간에서 3시간 50분대로 대폭 단축되며, 하루 최대 2280명을 추가 수용할 수 있어 일평균 7780명, 연간 284만명 규모로 이용객이 대폭 상승할 것으로 기대된다.

김진태 도지사는 "강릉선과 동해선 KTX 추가 투입을 진심으로 환영하며 국토교통부 및 코레일 관계자분들께 감사드린다"며 "이미 인기 노선으로 입증된 강릉선과 동해선이 이번 조정으로 더 많은 분이 이용할 수 있게 돼 강원도를 더욱 편리하게 찾아주실 것으로 기대된다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



