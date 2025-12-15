국힘 여의도연구원 부원장에 장예찬…"장동혁 지도부 뜻 지킬 것"

국민소통특별위원회 위원장에 김민수

친윤계 일선에…장동혁 지도부 지원사격

국민의힘 싱크탱크인 여의도연구원 부원장에 친윤(친윤석열)계로 분류되는 장예찬 전 청년최고위원이 선임됐다. 또 국민소통특별위원회 위원장에는 김민수 최고위원이 임명됐다.

15일 국민의힘에 따르면 여의도연구원은 이날 이사회를 열어 부원장에 장 전 최고위원을 선임했다.

장 전 최고위원은 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 "앞으로 최고의 전문가들이 포진한 여연에서 어떤 일을 하는지, 지방선거 승리를 위해 당이 어떻게 노력하는지 국민과 당원들께 친절하게 알려드리는 소통창구 역할을 하겠다"고 했다.

이어 "당직자로서 장동혁 지도부와 당원들의 뜻을 지키는 일에도 물불 가리지 않겠다"며 "평소에는 누군지도 모를 무존재감 의원들이 지도부를 흔들고 공천 기득권 챙길 때만 열심인 게 국민의힘의 오랜 고질병이다. 국민의힘의 주인은 몇몇 국회의원이 아니라 당원 여러분이라는 사실을 사수하는 당직자가 되겠다"고 강조했다.

장 전 최고위원은 한동훈 전 국민의힘 대표를 겨냥한 당원게시판 의혹 관련 조사를 촉구하는 등 친한(친한동훈)계와 각을 세워왔다. 당내 비상계엄 사과 의견에 반대해온 강성 친윤계로 꼽힌다.

국민의힘은 또 이날 최고위원회의에서 당 국민소통특별위원회 위원장에 김민수 최고위원을 임명했다.

