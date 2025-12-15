본문 바로가기
대통령실

李대통령, 한-라오스 정상회담…"포괄적 동반자 관계로 격상"

송승섭기자

입력2025.12.15 13:37

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李, 15일 라오스 주석과 정상회담
이 대통령 "라오스 목표에 한국이 파트너로"

이재명 대통령이 15일 한-라오스 정상회담에서 "올해 양국 재수교 30주년을 맞이해서 우리 양국의 관계를 포괄적 동반자 관계로 격상하기로 했다"고 말했다.


이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 한국을 공식 방문 중인 통룬 시술릿 라오스 국가주석과 확대 정상회담을 갖고 이같이 밝혔다. 앞서 이 대통령은 오전 11시께 대통령실에서 통룬 주석을 맞이했고, 이어 소수 참모만 배석하는 소인수회담을 진행했다.

이재명 대통령과 통룬 시술릿 라오스 국가주석이 15일 용산 대통령실에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 통룬 시술릿 라오스 국가주석이 15일 용산 대통령실에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "한국과 라오스는 1995년에 재수교를 한 이후에 불과 한 세대 만에 교역과 투자, 인적 교류 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 발전을 이뤄왔다"면서 "양국 간의 교역은 수교 당시 교역액 대비 약 20배로 늘어났고, 라오스를 방문하는 우리 국민들도 계속 많아져서 작년에는 양국의 상호 방문 규모가 역대 최대치를 기록했다고 한다"고 알렸다.


그러면서 "한국은 라오스 입장에서 보면 3대 개발 협력 파트너이고 5위의 투자 국가이며, 또 라오스는 한·아세안, 한·메콩 협력의 매우 중요한 파트너 국가"라고 소개했다.


또 이 대통령은 "풍부한 천연자원을 보유하고 있는 라오스는 핵심 광물 공급망 구축을 위한 중요한 파트너 국가이기도 하다"라면서 "라오스가 통룬 주석님의 리더십 하에 내륙 국가라는 지리적 한계를 새로운 기회로 바꾸어서 역내 교통 물류의 요충지로 발전해 나간다는 국가 목표를 성공적으로 추진할 것으로 확신한다"고 평가했다.

이어 그는 "이 과정에서 우리 한국이 든든한 파트너로서 함께하겠다"면서 "양국 간의 호혜적이고 미래지향적인 협력 관계를 더욱 확대 발전시켜서 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 함께 만들어 나갈 수 있기를 기대한다"고 언급했다.


통룬 주석은 "이번 기회를 통해서 양국 관계를 포괄적 동반자 관계로 격상할 수 있을 것으로 기대한다"며 "라오스는 현재 최빈국(LDC) 지위에서 벗어나지 못하고 있는 상황"이라고 설명했다. 그러면서 "앞으로 더 많은 관심과 지원을 계속해 주실 것을 부탁드린다"고 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
