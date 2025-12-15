본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

강릉~부산에 준고속철 투입…1시간 단축

최대열기자

입력2025.12.15 11:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KTX-이음, 중앙선 18회·동해선 6회 운행

국토교통부는 30일부터 중앙선과 동해선에 준고속철도 KTX-이음(시속 260㎞)을 투입한다고 밝혔다.


서울 청량리역과 부산 부전역을 잇는 중앙선은 지난해 복선전철을 개통했다. 최근 안동~영천 구간 신호시스템 개량을 마쳐 열차를 추가로 투입하는 한편 신규 정차역을 늘리기로 했다. 청량리~부전 구간을 하루 6회에서 18회로 늘린다. 이 구간 KTX-이음 최단 시간이 3시간 56분인데 앞으로 3시간 38분으로 줄어든다. 그간 정차하지 않았던 덕소와 북울산, 남창, 신해운대, 센텀역 등에도 일부 열차가 정차한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

올해 1월 개통한 동해선은 KTX-이음을 6회 추가로 투입한다. 포항~삼척 구간 증속 시험을 마쳤다. 현재는 ITX-마음(최고속도 시속 150㎞)이 다닌다. 부전~강릉 구간이 기존에는 5시간 4분 걸렸는데 KTX-이음을 타면 3시간 54분으로 1시간 10분 줄어드는 효과가 있다. 청량리와 강릉을 잇는 강릉선에도 KTX-이음이 4회 추가로 투입된다.

윤진환 국토부 철도국장은 "잠재력이 풍부한 경북·강원지역과 부산·울산, 수도권 간 연결이 더 강화될 것"이라며 "보다 많은 국민이 고속철도 서비스를 누릴 수 있도록 철도망을 촘촘히 구축하겠다"라고 말했다.


중앙선동해선 강릉선 노선도. 국토교통부 제공

중앙선동해선 강릉선 노선도. 국토교통부 제공

원본보기 아이콘




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

낙찰가율 1만1770%…1400만원 임야, 17억원에 낙찰한 이유는

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

"혼나면 되는데 왜 직업까지 빼앗나" 박나래·조세호 응원 MC몽 논란 일자 결국

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

트럼프 "내년 중간선거 승리 장담 못 해"…Fed엔 '금리 1% 이하' 요구

새로운 이슈 보기