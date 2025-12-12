스트레이 키즈, 올해 월드투어 빌보드 '톱 투어' 10위

스트레이 키즈 월드투어 파리 스타드 드 프랑스 공연. JYP엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 올해 월드투어로 2025년 글로벌 투어 톱10에 이름을 올렸다.

미국 빌보드가 9일(현지시간) 발표한 연말 차트에 따르면 스트레이 키즈는 '도미네이트'로 '톱 투어 2025' 차트(2024년 10월1일~2025년 9월30일 기준)에서 10위를 기록했다. 이는 K팝 아티스트 가운데 최고 순위다.

이번 투어는 홍콩을 포함해 라틴 아메리카 5개 도시, 북미 10개 도시, 유럽 6개 도시 등 전 세계에서 총 31회 공연으로 진행됐으며 약 130만장의 티켓 판매고를 올렸다. 차트에는 콜드플레이, 비욘세, 켄드릭 라마 & 시저, 위켄드, 샤키라 등이 함께 이름을 올렸다.

스트레이 키즈는 이번 투어를 통해 K팝 아티스트 최초·최고 기록도 세웠다. 빌보드 '톱 투어 2025'에 집계된 31회 공연 가운데 라틴 아메리카, 북미, 유럽 21개 지역에서 열린 29회 공연이 각 지역을 대표하는 초대형 스타디움에서 개최됐으며, 이 중 11곳은 K팝 아티스트 최초 입성이었다. 특히 프랑스 파리 스타드 드 프랑스 공연에서는 역대 K팝 최대 규모이자 최다 관객 동원 기록을 세웠다.

앞서 스트레이 키즈는 지난해 10월 미국 공연 전문지 폴스타가 발표한 '글로벌 콘서트 투어 톱 20'에서도 K팝 아티스트 최고 순위인 2위에 오른 바 있다. 지역별 평균 티켓 흥행 수익을 기준으로 집계된 차트에서 비욘세에 이어 두 번째를 차지했다.





