모두가 편안한 도시, 양산시… 그 비밀은?

장벽 없는 양산프로젝트 활동페스타 개최



‘불편 제로’ 향한 도시… 꿈꾸는 일상 혁신

경남 양산시와 양산시복지재단이 2023년부터 추진 중인 주민과 함께하는 장벽 없는 양산프로젝트 사업이 결실을 보고 있다.

양산시는 지난 10일 양산비즈니스센터 컨벤션홀에서 '장벽 없는 양산프로젝트 활동페스타'를 개최했다.

이번 활동페스타는 지난 9월 10일 발족한 시민탐사단 '장뿌크루'의 활동 경과와 향후 계획을 공유하는 자리로, 장벽 없는 양산프로젝트의 결실을 공유했다.

시민탐사단 장뿌크루는 '장벽 뿌셔'라는 뜻으로 시민 대상 공개모집을 통해 시니어, 청년, 여성·청소년·아동, 안심도시팀으로 4개 분야, 총 100여명이 선발돼 양산 곳곳을 다니며 생활 속 장벽을 직접 찾아내고 해결책을 제안하는 활동을 이어왔다.

그 결과 ▲시니어팀(누룽지)의 횡단보도 보행신호 연장과 '속도 존중' 문화 확산 ▲청년팀(자유로운 Young혼)의 '은둔형 외톨이 척도' 자체 개발과 고립 예방 캠페인 제안 ▲여성·청소년·아동팀(여청아)의 언어폭력 개선을 위한 영상·노래 제작과 '말의 온도' 높이기 캠페인 ▲안심도시팀의 휠체어 접근 가능 '무장애 가게' 발굴과 이동 약자를 위한 보행 환경 개선 제안 등이 발표됐다.

먼저 시니어팀(누룽지)은 노인과 장애인 등 '속도 약자'의 보행 안전을 보장하기 위해 횡단보도 신호 시간 연장 정책을 제안하고, 엘리베이터 닫힘 버튼 누르지 않기, 키오스크 도우미 배치 등 서로의 속도를 배려하는 '느긋한 양산' 문화를 확산시켰다.

청년팀(자유로운 Young혼)은 최근 사회적 문제로 대두된 '청년 고립·은둔' 문제를 파헤쳤다. 이들은 청년 당사자 100명이 참여해 자체적으로 '은둔형 외톨이 척도(15문항)'를 개발하는 성과를 거뒀으며, 이를 바탕으로 고립 위험군을 조기에 발굴하고 지원하는 '청년 마음 온도 자가 체크 캠페인' 등의 정책을 제안해 큰 호응을 얻었다.

여성·청소년·아동팀(여청아)은 일상 속 '말과 태도'가 누군가에게는 심리적 장벽이 될 수 있음을 지적했다. 이들은 '우리의 목소리, 일상이 되다'를 주제로 지역 내 학교와 연계해 언어폭력과 혐오 표현을 줄이는 캠페인을 진행했으며, 서로를 존중하는 따뜻한 말 한마디가 도시의 온도를 높일 수 있다는 메시지를 영상과 노래로 제작해 전파했다.

마지막으로 안심도시팀은 이동, 시선, 소통, 정보 등 4가지 물리적·심리적 장벽을 조사했다. 장애인과 비장애인 총 301명을 대상으로 실태 조사를 진행해 휠체어 접근이 가능한 '무장애 가게'와 관광지를 발굴해 지도로 제작하고, 보도블록 정비와 무장애 여행 코스 개발 등 누구나 어디든 자유롭게 다닐 수 있는 도시 환경 조성을 제안했다.

시 관계자는 "장벽 없는 양산프로젝트는 행정이 주도하는 사업이 아니라 시민이 중심이 돼 변화를 만들어 가는 과정"이라며 "서로의 속도를 존중하는 여유롭고 느긋한 마을, 차별적 시선과 문턱 없이 누구나 어디든 자유롭게 다니는 도시, 따뜻한 말이 일상이 되고, 고립 없이 청년이 도전하는 도시, 장벽 없이 누구나 살기 좋은 양산을 만들어 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



