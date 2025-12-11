본문 바로가기
방탄소년단 '퍼미션 투 댄스' 뮤비 7억뷰 돌파…통산 10번째

이이슬기자

입력2025.12.11 10:40

방탄소년단 '퍼미션 투 댄스' 7억뷰 돌파 이미지. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단 '퍼미션 투 댄스' 7억뷰 돌파 이미지. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단이 2021년 7월 공개한 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)' 뮤직비디오가 7억회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 11일 밝혔다.


뮤직비디오는 전날 오후 5시14분 유튜브 조회수 7억회를 넘어섰다. 이로써 방탄소년단은 통산 10번째 7억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

'퍼미션 투 댄스'는 댄스 팝 장르로, 춤은 마음 가는 대로 허락 없이 마음껏 춰도 된다는 메시지를 담았다. 코로나19 팬데믹 시기에 발표돼 '힘든 상황에서도 춤과 노래로 자유와 행복을 찾자', '삶은 계속된다'는 위로를 전하며 공감을 얻었다.


방탄소년단은 2021년 제76차 유엔총회에서 '퍼미션 투 댄스'의 공연을 선보이기도 했다. 회의장에서 시작해 총회 로비, 청사 입구, 잔디 광장을 차례로 누비며 펼친 퍼포먼스로 전 세계 시청자들의 주목을 받았다.


'퍼미션 투 댄스'는 발매 직후 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫100' 1위로 진입했고 7주 연속 차트에 올랐다. 또한 미국 레코드산업협회가 50만 유닛 이상 판매된 음원에 부여하는 골드 인증을 획득했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
