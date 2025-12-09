창원특례시, 한국은행 경남본부 견학 … 지역경제 협력 강화

경제일자리국 지역경제 동향 청취



경남 창원특례시 경제일자리국은 9일 한국은행 경남본부를 방문해 지역경제 동향을 청취하고 화폐박물관을 관람하는 등 직원 역량 강화에 나섰다.

창원특례시 경제일자리국, 한국은행 경남본부 견학. AD 원본보기 아이콘

이번 방문에는 경제일자리국 소속 직원 30여명이 참여해 한국은행 경남본부의 역할·기능 소개, 최근 경남 경제 동향 설명, 화폐박물관 관람을 했다.

한국은행 경남본부는 지역 실물경제 조사·분석, 금융안정 점검, 지역 통계 생산 등 핵심 기능을 수행하며, 창원시 경제정책 수립을 뒷받침하는 중요한 경제기관이다.

시는 이번 방문을 계기로 한국은행 경남본부와의 정책 협력 체계를 더욱 강화하기 위해 ▲지역경제 동향 정례 공유 ▲기업·고용 관련 공동 연구 및 분석 협력 ▲지역 산업구조 변화 대응을 위한 정보 교류 등 다양한 협력 방안을 검토할 계획이다.

박진열 경제일자리국장은 "지역경제를 정확히 진단하고 맞춤형 기업지원 정책을 마련하기 위해서는 전문기관과의 협력 강화가 필수"라며 "한국은행 경남본부와 긴밀히 협력해 창원 경제의 현안에 선제적으로 대응하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>