본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]에어레인, 206억 자사주 소각…전체 16.8% 규모에 강세

장효원기자

입력2025.12.08 11:21

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]에어레인, 206억 자사주 소각…전체 16.8% 규모에 강세
AD
원본보기 아이콘

에어레인 이 강세다. 대규모 자사주를 소각한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


8일 오전 11시21분 기준 에어레인은 전일 대비 9.39% 상승한 1만6550원에 거래되고 있다.

에어레인은 오는 12일 약 206억원(총 137만3250주) 규모의 자사주를 소각할 것이라고 이날 밝혔다. 이번에 소각되는 자사주는 발행 주식 총수 817만4789주 기준 16.8%에 달하는 물량이다.


이번 결정은 회사가 확보한 자금을 단기적 이익보다 주주와의 장기적 신뢰 형성, 기업가치 제고, 주식가치 희석 방지에 우선 사용하겠다는 경영진의 강한 의지를 반영하고 있다. 자사주 소각은 앞으로 ▲유통 주식 수 축소에 따른 시장 내 주가 탄력성 개선 ▲주주 환원 정책 강화에 따른 기관·시장 신뢰 제고 등 다각적인 긍정적 효과가 기대되고 있다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구…"유령 대학 출신에 무면허 의혹" 의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구…"유령 대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

박나래 "전 매니저와 오해 풀어"…방송활동 중단

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

비상계엄 1년 지났지만, 국회 경비체계 개선 입법은 '제자리'

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기