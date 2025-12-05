본문 바로가기
조진웅 "미성년 시절 잘못 있었다…성폭행은 무관"

이종길기자

입력2025.12.05 22:21

소속사, 10대 시절 범행 의혹에 입장 발표

배우 조진웅 연합뉴스

조진웅의 소속사 사람엔터테인먼트가 5일 밤 "미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"고 밝혔다. 이날 제기된 10대 시절 범행 의혹에 대한 공식 입장이다.


이날 오전 디스패치는 제보 등을 토대로 조진웅이 고교 시절 차량 절도 등 범죄를 저질러 소년원에서 생활했다고 보도했다. 조진웅이 본명인 조원준 대신 아버지 이름을 예명으로 삼은 배경에 이런 이력이 있다는 추측도 제기했다.

소속사는 "30년도 더 지난 시점이라 경위를 온전히 파악하기는 어려우며, 관련 법적 절차는 이미 종결됐다"면서도 "성폭행 관련 행위와는 무관하다는 점을 분명히 밝힌다"고 했다.


이어 "성인이 된 뒤에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점을 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다"고 덧붙였다.


예명 사용에 대해서는 "과거를 감추기 위한 목적이 아니라, 스스로에게 다짐하며 더 나은 사람이 되고자 한 결심에서 비롯됐다"고 설명했다.

조진웅은 부산 경성대 연극영화학과를 졸업하고 2004년 '말죽거리 잔혹사'로 영화계에 입문했다. 이후 '비열한 거리(2006)', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대(2012)', '명량(2014)', '독전(2018)' 등에 출연하며 활발히 활동했다.


tvN은 내년에 조진웅이 출연하는 드라마 '두 번째 시그널'을 방영할 예정이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
