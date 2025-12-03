본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

'재벌X형사', 파트너 바뀐다…박지현→정은채

이종길기자

입력2025.12.03 11:44

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안보현 주연 시즌 2, 내년 방영

배우 안보현(왼쪽)과 정은채.

배우 안보현(왼쪽)과 정은채.

AD
원본보기 아이콘

시청률 11%로 인기를 끌었던 '재벌X형사'가 2년 만에 돌아온다. 이번엔 파트너가 바뀐다.


SBS는 안보현과 정은채가 출연하는 '재벌X형사 2'를 내년에 방영한다고 3일 밝혔다.

안보현은 시즌1에 이어 재벌 3세 형사 진이수 역할을 맡는다. 시즌 1에서 베테랑 형사 이강현(박지현)과 호흡을 맞췄다면, 시즌 2에서는 경찰학교 교관 출신 에이스 경찰 주혜라(정은채)와 공조한다.


시즌 1 연출·극본을 맡았던 김재홍 PD와 김바다 작가가 시즌 2에서도 함께한다.


'재벌X형사'는 얼떨결에 형사가 된 재벌 3세가 막대한 재력과 인맥으로 범죄자를 소탕하는 수사 드라마다. 지난해 방송 당시 최고 시청률 11.0%를 기록했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기