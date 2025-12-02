[포토] 갤럭시Z 트라이폴드 공개

2일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 삼성전자 폴더블폰 '갤럭시Z 트라이폴드 공개 미디어 브리핑'에서 취재진이 제품을 체험하고 있다.







