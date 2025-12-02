2일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 삼성전자 폴더블폰 '갤럭시Z 트라이폴드 공개 미디어 브리핑'에서 취재진이 제품을 체험하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 갤럭시Z 트라이폴드 공개
2025년 12월 02일(화)
2일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 삼성전자 폴더블폰 '갤럭시Z 트라이폴드 공개 미디어 브리핑'에서 취재진이 제품을 체험하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
임세령, 이정재와 휴가 패션 난리나더니…아들 임관식 패션도 '화제'
1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기'
"무서워서 화장실도 못 가겠네"…15분 넘으면 9만원 벌금 때린 中회사
이미 71% 뛰었는데 "내년에도 더 오른다"…금보다 뜨거운 은
"이게 20만원?"…"이럴거면 일본 가지" 원성 터지자 칼 빼든 제주
'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ
"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족
말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵
다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'
"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들
"대통령에 충성심 매우 강해"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력