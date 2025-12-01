본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

공주시의회 이용성·김권환 의원 '2025 의정대상' 수상

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.12.01 19:23

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정사무감사·예·결산 심의·조례 발의 공로 인정

충남공주시의회 이용성의원(사진왼쪽)과 김권환의원(사진오른쪽)이 공주시 언론인협회 주관 '2025의정대상'을 수상했다.

충남공주시의회 이용성의원(사진왼쪽)과 김권환의원(사진오른쪽)이 공주시 언론인협회 주관 '2025의정대상'을 수상했다.

AD
원본보기 아이콘


충남 공주시의회 이용성 의원(국민의힘)과 김권환 의원(더불어민주당)이 1일 공주시 언론인협회 주관 '2025 의정대상'을 수상했다.


두 의원은 행정사무감사, 예·결산 심의, 조례 발의 등 의정활동 전반에서 시민의 뜻을 충실히 대변하고 공주시 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

임달희 공주시의회 의장은 "정론직필에 앞장서고 있는 공주시 언론인협회에서 의정대상을 시상해 주셔서 매우 영광스럽다"며 "앞으로도 언론과 시민에게 신뢰받는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.


이병인 회장은 "회원들이 심사숙고해 공정하게 수상자를 선정했다"며 "정치에 무관한 것은 자기 인생에 무책임한 것이라는 조정래 작가의 말처럼, 시민의 사랑과 관심 속에서 더욱 올곧은 의정활동을 이어가길 기대한다"고 밝혔다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내란특검, 비상계엄 ‘檢 선관위 출동 의혹’ 대검 압수수색

새로운 이슈 보기