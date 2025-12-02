본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'3370만명' 고객정보 유출 쿠팡…피해 5개월간 모를 수 있나 [3분 브리프]

입력2025.12.02 08:00

시계아이콘01분 01초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①쿠팡, 5개월 간 탐지 실패…소비자 불안감 증폭
②산업부 11월 수출입동향 발표…역대 최대 수출 실적 달성
③트럼프 지지율 역대 최저…"공화·무당층서 하락"

MARKET INDEX
'3370만명' 고객정보 유출 쿠팡…피해 5개월간 모를 수 있나 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대지수, 일제 하락 마감…日금리인상 예고 영향
○'엔 캐리 트레이드' 청산 우려
○美 국채·증시·비트코인 동반 하락

TOP 3 NEWS
■ 쿠팡, 결제정보 안 뚫렸나…'5개월' 탐지 실패에 커지는 의문
○쿠팡 발표내용 신빙성 의문
○내부 인증 체계도 장기 방치
○정부 민관합동조사단 가동 
■ 수출 '6개월 연속 플러스'…올해 7000억달러 넘어서나
○11월 수출 610.4억달러…11월 중 역대 최대
○올해 1~11월 누적 6402억달러
○7000억달러 달성까지 598억달러 남아
■ 트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"
○지지율 하락세…중간선거 '비상'
○갤럽 "36%로 재집권후 최저"…다른 몇몇 조사서도 30%대후반 머물러
○전문가 "물가 등문제"…무당층서도 하락해 중간선거 '비상' 
그래픽 뉴스 : 여천NCC, 에틸렌 47만t 폐쇄 가닥…여수산단 사업재편 가시권
'3370만명' 고객정보 유출 쿠팡…피해 5개월간 모를 수 있나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○이번 주 원료공급계약 '데드라인'
○한화솔루션·DL케미칼 공급량 축소
○LG화학 설비 구조조정 압박 커질 듯

돈이 되는 法
'3370만명' 고객정보 유출 쿠팡…피해 5개월간 모를 수 있나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 노조법 시행령 개정안, 오히려 노노갈등 부추길라
○교섭단위 분리 기준 25개…노노 갈등 우려
○상급단체 기준 적용 시 원·하청 혼란 가중
○지노위 20일 내 판단…형사처벌 가능성 논란 
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120115265417386
■ "단순 차명 거래 고율 과세 위법해도 곧바로 부당이득 아냐"
○하급심은 산업은행 손 들어줬지만 대법 파기환송
○잘못된 과세만으로 부당이득 단정 못 해
○대법 "과세 하자 중대명백성 추가 심리 필요"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120115325766689
■ 내년 지방선거, 공약 분석부터 수사 대응까지 '원스톱'
○지방선거 앞두고 로펌들 선거 대응 조직 강화
○수사·재판·포렌식 결합해 선거법 리스크 관리
○책·정무 자문까지 확장…선거 종합 지원 경쟁
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120115491052905

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (11월)


페스카로 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원

유진스팩12호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

이지스 코스닥 청약, 예정공모가 1만3000~1만5000원

쿼드메디슨 코스닥 청약, 예정공모가 1만2000~1만5000원

교보제19호스팩 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

키움히어로제1호스팩 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

○해외

00:00 미국 건설지출 (MoM) (9월)

00:00 미국 ISM 제조업구매자지수 (11월)

10:00 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

12:35 일본 10년물 JGB 국채 입찰

16:00 잉글랜드 은행 금융 안정성 보고서

17:00 스페인 실업률 변화 (11월)

19:00 유럽 실업률(10월)

19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (11월)

21:00 브라질 산업생산 (YoY) (10월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -1℃(4℃) ｜최고기온 : 3℃(5℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
'3370만명' 고객정보 유출 쿠팡…피해 5개월간 모를 수 있나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기' 1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

부정적 인식과 실패 부담으로 창업 꺼리는 청년들…27.6%만 "의향 높다"

새로운 이슈 보기