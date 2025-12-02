'3370만명' 고객정보 유출 쿠팡…피해 5개월간 모를 수 있나 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①쿠팡, 5개월 간 탐지 실패…소비자 불안감 증폭

②산업부 11월 수출입동향 발표…역대 최대 수출 실적 달성

③트럼프 지지율 역대 최저…"공화·무당층서 하락"

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수, 일제 하락 마감…日금리인상 예고 영향

○'엔 캐리 트레이드' 청산 우려

○美 국채·증시·비트코인 동반 하락

TOP 3 NEWS

■ 쿠팡, 결제정보 안 뚫렸나…'5개월' 탐지 실패에 커지는 의문 ○쿠팡 발표내용 신빙성 의문

○내부 인증 체계도 장기 방치

○정부 민관합동조사단 가동

■ 수출 '6개월 연속 플러스'…올해 7000억달러 넘어서나 ○11월 수출 610.4억달러…11월 중 역대 최대

○올해 1~11월 누적 6402억달러

○7000억달러 달성까지 598억달러 남아

■ 트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓" ○지지율 하락세…중간선거 '비상'

○갤럽 "36%로 재집권후 최저"…다른 몇몇 조사서도 30%대후반 머물러

○전문가 "물가 등문제"…무당층서도 하락해 중간선거 '비상'

그래픽 뉴스 : 여천NCC, 에틸렌 47만t 폐쇄 가닥…여수산단 사업재편 가시권

○이번 주 원료공급계약 '데드라인'

○한화솔루션·DL케미칼 공급량 축소

○LG화학 설비 구조조정 압박 커질 듯

돈이 되는 法

■ 노조법 시행령 개정안, 오히려 노노갈등 부추길라 ○교섭단위 분리 기준 25개…노노 갈등 우려

○상급단체 기준 적용 시 원·하청 혼란 가중

○지노위 20일 내 판단…형사처벌 가능성 논란

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120115265417386

■ "단순 차명 거래 고율 과세 위법해도 곧바로 부당이득 아냐" ○하급심은 산업은행 손 들어줬지만 대법 파기환송

○잘못된 과세만으로 부당이득 단정 못 해

○대법 "과세 하자 중대명백성 추가 심리 필요"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120115325766689

■ 내년 지방선거, 공약 분석부터 수사 대응까지 '원스톱' ○지방선거 앞두고 로펌들 선거 대응 조직 강화

○수사·재판·포렌식 결합해 선거법 리스크 관리

○책·정무 자문까지 확장…선거 종합 지원 경쟁

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025120115491052905

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (11월)

페스카로 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원

유진스팩12호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

이지스 코스닥 청약, 예정공모가 1만3000~1만5000원

쿼드메디슨 코스닥 청약, 예정공모가 1만2000~1만5000원

교보제19호스팩 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

키움히어로제1호스팩 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

○해외

00:00 미국 건설지출 (MoM) (9월)

00:00 미국 ISM 제조업구매자지수 (11월)

10:00 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

12:35 일본 10년물 JGB 국채 입찰

16:00 잉글랜드 은행 금융 안정성 보고서

17:00 스페인 실업률 변화 (11월)

19:00 유럽 실업률(10월)

19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (11월)

21:00 브라질 산업생산 (YoY) (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -1℃( ▼ 4 ℃) ｜최고기온 : 3℃( ▼ 5 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>