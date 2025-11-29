본문 바로가기
경찰, 쿠팡 '개인정보 유출 사태' 수사 착수

변선진기자

입력2025.11.29 23:27

경찰이 쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 수사에 착수했다.

29일 서울경찰청 사이버수사대는 지난 25일 쿠팡 측으로부터 개인정보 유출 사태에 대한 고소장을 접수했다고 밝혔다.


쿠팡 측이 제출한 고소장에는 피고소인이 '성명불상자'로 기재됐다.

쿠팡은 지난 18일 약 4500개 계정의 개인정보가 무단으로 노출된 사실을 인지했다고 밝혔으나, 후속 조사 과정에서 노출된 고객 계정 수가 3370만개로 확인됐다고 발표했다.


고객 이름, 이메일 주소, 배송지 주소, 배송지 전화번호 등이 유출됐지만, 결제정보나 신용카드 번호, 로그인 정보는 노출되지 않았다고 쿠팡은 덧붙였다.


그러면서 "이번 일로 인해 발생한 모든 우려에 대해 진심으로 사과 드리며, 고객 여러분께서 쿠팡을 사칭하는 전화, 문자 메시지 또는 기타 커뮤니케이션에 주의해달라"고 당부했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

