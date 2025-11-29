광주 서구아너스, 취약계층에 '겨울나기 따숨택배' 전달

독거노인 등 922가구 방한물품 지원

광주 서구는 28일 화정4동에서 저소득·독거노인·장애인 가정 등 돌봄이웃 지원을 위해 전기매트, 겨울이불 등 서구아너스 후원 ‘겨울나기 따숨택배’ 방한물품 전달식을 가졌다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구의 고액 기부자 모임 '서구아너스'가 겨울철 난방 취약계층을 위해 '겨울나기 따숨택배'를 전달하며 온정을 나눴다.

서구아너스는 28일 저소득·독거노인·장애인 가정 등 돌봄이웃 922가구를 직접 찾아 전기·온수매트, 패딩, 겨울이불 등으로 구성된 방한 물품을 직접 전달했으며 이번 사업을 위해 후원금 2,300만원을 지원했다.

이번 행사에는 김이강 서구청장을 비롯해 서구아너스 회원, 동보장협의체 등이 참여한 가운데 지원 대상자에게 물품을 전달하고 생활 여건과 주거 안전을 살피며 따뜻한 위로를 전했다.

방한물품을 받은 한 어르신은 "추운 겨울을 앞두고 걱정이 많았는데 필요한 물품을 직접 전해줘 큰 위로가 된다"며 고마움을 전했다.

김이강 서구청장은 "서구아너스가 전하는 따뜻한 온기가 겨울을 걱정하는 이웃들에게 큰 힘이 되길 바란다"며 "어려운 이웃 곁에서 언제나 먼저 손 내밀어 주시는 서구아너스 후원자분들께 깊이 감사드린다"고 말했다.

한편 서구는 지난해 11월 광주사회복지공동모금회와 함께 고액 기부자 모임 '서구아너스'를 출범했으며 현재까지 107명의 회원이 총 36억여 원을 기부했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>