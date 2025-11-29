본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

금리 인하 기대감에 뉴욕증시 5거래일째 상승…나스닥 0.7% 강세

이선애기자

입력2025.11.29 09:22

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

Fed 금리 인하 전망 강화되며 다우·S&P 500 동반 상승

12월 기준금리 인하 기대감이 확대되고 인공지능(AI) 관련주의 고평가 우려가 다소 누그러지면서 뉴욕증시는 28일(현지시간) 5거래일 연속 오름세를 이어갔다.


이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 289.30포인트(0.61%) 상승한 4만7716.42로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 36.48포인트(0.54%) 오른 6849.09에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 151.00포인트(0.65%) 상승한 2만

3365.69에 각각 장을 마감했다.

금리 인하 기대감에 뉴욕증시 5거래일째 상승…나스닥 0.7% 강세
AD
원본보기 아이콘

전날 추수감사절로 휴장했던 뉴욕증시는 이날 평소보다 이른 오후 1시(미 동부시간) 종료됐다.

이달 들어 뉴욕증시는 AI 관련주의 고평가 논란으로 큰 폭의 등락을 반복하며 변동성이 확대됐지만, 이날까지 5거래일 연속 상승하며 낙폭을 상당 부분 회복했다.


11월 마지막 거래일인 이날 상승 마감으로 다우지수와 S&P500 지수는 이달 각각 0.3%, 0.1% 상승했다. 다만 나스닥 종합지수는 월초 수준을 완전히 회복하지는 못했다.


이달까지 다우지수와 S&P500 지수는 월간 기준 7개월 연속 상승세를 이어갔다.

한편 시카고상품거래소(CME)의 데이터센터 냉각 시스템 문제로, 개장 전 약 10시간 동안 선물·옵션 거래가 중단되는 사태가 발생했으나 뉴욕증시에 미친 영향은 제한적인 수준이었다.


테미스 트레이딩의 조 살루지 주식 트레이딩 공동수석은 "거래량이 적긴 했지만 이번 거래 중단이 더 큰 충격을 줄 수도 있었다"며 "운이 좋았던 셈"이라고 평가했다.


9∼10일 예정된 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정을 앞두고 시장의 금리 인하 기대감도 더욱 커졌다.


CME 페드워치에 따르면, 이날 장 마감 시점 기준 금리 선물시장은 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 Fed가 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 87%로 반영했다. 이는 일주일 전 71%에서 16%포인트 상승한 수치다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하더니…새 여행지로 떠오른 '이 나라' "일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"②

"펭귄 없애지마" 2만5000명 서명…25년 만에 은퇴하는 '스이카 펭귄'

"요즘 삼전 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 'D램 익스체인지'

'한 마리'대신 '그램'?…치킨 중량 표시 논쟁 가열

"열흘 쓰자고 1t 버린다"…초단기 팝업이 부른 폐기물 대란

"둘이서 30만원"…딸기 가격 내렸는데 뷔페는 고공행진

치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당

새로운 이슈 보기