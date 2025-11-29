금리 인하 기대감에 뉴욕증시 5거래일째 상승…나스닥 0.7% 강세

Fed 금리 인하 전망 강화되며 다우·S&P 500 동반 상승

12월 기준금리 인하 기대감이 확대되고 인공지능(AI) 관련주의 고평가 우려가 다소 누그러지면서 뉴욕증시는 28일(현지시간) 5거래일 연속 오름세를 이어갔다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 289.30포인트(0.61%) 상승한 4만7716.42로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 36.48포인트(0.54%) 오른 6849.09에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 151.00포인트(0.65%) 상승한 2만

3365.69에 각각 장을 마감했다.

전날 추수감사절로 휴장했던 뉴욕증시는 이날 평소보다 이른 오후 1시(미 동부시간) 종료됐다.

이달 들어 뉴욕증시는 AI 관련주의 고평가 논란으로 큰 폭의 등락을 반복하며 변동성이 확대됐지만, 이날까지 5거래일 연속 상승하며 낙폭을 상당 부분 회복했다.

11월 마지막 거래일인 이날 상승 마감으로 다우지수와 S&P500 지수는 이달 각각 0.3%, 0.1% 상승했다. 다만 나스닥 종합지수는 월초 수준을 완전히 회복하지는 못했다.

이달까지 다우지수와 S&P500 지수는 월간 기준 7개월 연속 상승세를 이어갔다.

한편 시카고상품거래소(CME)의 데이터센터 냉각 시스템 문제로, 개장 전 약 10시간 동안 선물·옵션 거래가 중단되는 사태가 발생했으나 뉴욕증시에 미친 영향은 제한적인 수준이었다.

테미스 트레이딩의 조 살루지 주식 트레이딩 공동수석은 "거래량이 적긴 했지만 이번 거래 중단이 더 큰 충격을 줄 수도 있었다"며 "운이 좋았던 셈"이라고 평가했다.

9∼10일 예정된 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정을 앞두고 시장의 금리 인하 기대감도 더욱 커졌다.

CME 페드워치에 따르면, 이날 장 마감 시점 기준 금리 선물시장은 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 Fed가 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 87%로 반영했다. 이는 일주일 전 71%에서 16%포인트 상승한 수치다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr



