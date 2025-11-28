국민의힘 '한동훈 가족 연루 의혹' 당 게시판 사태 조사 착수

당무감사위 "게시판 논란·후속조치 공식 조사"

한동훈 전 국민의힘 대표 가족이 연루된 의혹을 받는 '당원 게시판 사태'와 관련해 국민의힘 당무감사위원회가 조사에 착수한다.

당무감사위는 28일 보도자료를 통해 "2024년 11월5일 전후로 발생한 당원 게시판 관련 논란과 그 후속 조치 일체에 대한 공식 조사 절차 착수를 의결한다"고 밝혔다.

이른바 '당게 사태'는 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표 가족이 연루돼 있다는 의혹을 뜻한다. 앞서 장동혁 대표는 취임 후 당게 문제에 대해 사실관계를 밝히겠다고 말한 바 있다.

당 지도부의 한 관계자는 "당무감사위는 독립된 기구여서 관련 내용을 공유받지 못했다"며 "장 대표는 취임 때부터 이 문제의 실태를 파악해보겠다는 입장을 밝혀왔다"고 말했다.

친한(친한동훈)계에서는 당혹스러운 분위기가 감지된다. 한 친한계 의원은 "장 대표가 수세에 몰리니 당게 문제로 시선을 돌리려는 것 같다"며 "조사해도 나올 것은 없어 보인다"고 말했다. 또 다른 의원도 "하필 왜 이 시점에 조사에 착수하느냐"며 "그야말로 내부 총질"이라고 비판했다.

당무감사위는 지난 26일 친한계인 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 절차에 착수한 것으로 확인됐다. 당무위는 김 전 최고위원이 언론 인터뷰에서 당내 분열을 조장하는 등 당론에 반하는 언행을 했다는 점, 신천지 등 특정 종교를 사이비로 규정해 차별적 표현을 했다는 점 등의 이유를 들었다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



