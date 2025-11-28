본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

국민의힘 '한동훈 가족 연루 의혹' 당 게시판 사태 조사 착수

서믿음기자

입력2025.11.28 20:55

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당무감사위 "게시판 논란·후속조치 공식 조사"

한동훈 전 국민의힘 대표 가족이 연루된 의혹을 받는 '당원 게시판 사태'와 관련해 국민의힘 당무감사위원회가 조사에 착수한다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스 제공

한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

당무감사위는 28일 보도자료를 통해 "2024년 11월5일 전후로 발생한 당원 게시판 관련 논란과 그 후속 조치 일체에 대한 공식 조사 절차 착수를 의결한다"고 밝혔다.


이른바 '당게 사태'는 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표 가족이 연루돼 있다는 의혹을 뜻한다. 앞서 장동혁 대표는 취임 후 당게 문제에 대해 사실관계를 밝히겠다고 말한 바 있다.

당 지도부의 한 관계자는 "당무감사위는 독립된 기구여서 관련 내용을 공유받지 못했다"며 "장 대표는 취임 때부터 이 문제의 실태를 파악해보겠다는 입장을 밝혀왔다"고 말했다.


친한(친한동훈)계에서는 당혹스러운 분위기가 감지된다. 한 친한계 의원은 "장 대표가 수세에 몰리니 당게 문제로 시선을 돌리려는 것 같다"며 "조사해도 나올 것은 없어 보인다"고 말했다. 또 다른 의원도 "하필 왜 이 시점에 조사에 착수하느냐"며 "그야말로 내부 총질"이라고 비판했다.


당무감사위는 지난 26일 친한계인 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 절차에 착수한 것으로 확인됐다. 당무위는 김 전 최고위원이 언론 인터뷰에서 당내 분열을 조장하는 등 당론에 반하는 언행을 했다는 점, 신천지 등 특정 종교를 사이비로 규정해 차별적 표현을 했다는 점 등의 이유를 들었다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하더니…새 여행지로 떠오른 '이 나라' "일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"멋있다, 우리 아들"…흐뭇한 미소로 임관식 지켜본 이재용

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기