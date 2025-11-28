본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원시티투어버스 타고 보물찾기 하러 가자 … 가족체험형 특별노선

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.28 14:51

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원시가 시내 곳곳을 누비는 '창원시티투어버스'의 겨울맞이 가족 체험형 특별노선을 운영한다.


이번 특별노선은 '진해해양공원 보물찾기 겨울 탐험'이란 주제로 마련돼 오는 12월 6일, 7일, 13일, 14일 등 4회 운영된다.

버스는 오후 1시 30분 창원스포츠파크 만남의 광장에서 출발해 진해해양공원으로 이동한다.


창원시티투어버스 타고 보물찾기 하러 가자 … 가족체험형 특별노선
AD
원본보기 아이콘

시는 어린이들이 해양공원에 숨겨진 4개의 보물 중 2개 이상을 직접 찾아 인증하면 추첨을 통해 기념 선물을 선사할 방침이다.


접수는 창원시티투어 누리집에서 온라인으로 사전신청 받으며 회차별 선착순 40명이 참가할 수 있다.

이와 별개로 창원시 주요 관광지를 순환하는 '시티투어 2층 버스'는 겨울철 한파로 인한 이용객 감소로, 오는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 주 6일(화~일요일)에서 주 4일(목~일요일)로 하루 6회에서 4회로 단축 운행할 예정이다.


정양숙 문화체육관광국장은 "겨울철에는 가족 단위 체험 활동 수요가 많이 증가하는 만큼, 아이들이 직접 참여하며 즐거움을 느낄 수 있는 프로그램과 부모가 함께 안심하고 즐길 수 있는 가족 친화형 콘텐츠를 결합해 이번 특별노선을 기획했다"라고 설명했다.


이어 "이번 체험이 가족 간 소통과 따뜻한 겨울 추억을 만드는 계기가 되고, 나아가 지역 관광 활성화에도 도움이 되길 바란다"고 했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기