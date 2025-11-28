본문 바로가기
내달 1일 한미 외교차관 美서 회담…정상회담 후속조치 논의

손선희기자

입력2025.11.28 11:50

한미 외교차관이 다음 달 1일(현지시간) 미국에서 회담을 갖는다. 지난 14일 발표된 한미정상회담 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 이행을 위한 차원인데, 특히 한국의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한에 대한 논의가 이뤄질지 주목된다.


외교부는 28일 박윤주 외교부 1차관이 다음 달 1∼3일 미국을 방문한다고 밝혔다. 1일에는 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관과 회담을 갖는다. 외에 한반도 정책을 담당하는 미 당국자들과도 만날 것으로 보인다.

외교부 당국자는 "양측은 한미 정상회담 후속 조치를 속도감 있게 추진하기 위한 방안을 협의하는 한편, 지역 및 글로벌 이슈 등에 대해서도 논의할 계획"이라고 설명했다.


한미 정상회담 팩트시트에는 한국의 민간 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한에 대한 미국의 지지 문구가 담겼다. 또 미국이 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인한다는 내용도 포함돼, 이번 한미 차관 회담에서 관련 후속 논의가 이뤄질 것으로 보인다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

