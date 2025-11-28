본문 바로가기
강원도교육청, 교원 집단상담 프로그램 '휴(休)-따로 또 같이' 운영

이종구기자

입력2025.11.28 10:54

강원교육청, 교원 집단상담으로 회복탄력성 UP
회복은 교육의 시작…"선생님이 웃어야 교실도 웃는다”

강원특별자치도교육청은 28일부터 30일까지 2박 3일간 홍천 힐리언스 선마을에서 교원 18명을 대상으로 '제4차 교원 집단상담 프로그램'을 운영한다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

이번 프로그램은 교육활동 침해와 직무 스트레스로 인해 정서적 소진이나 트라우마를 경험한 교원들이 심리적 회복과 내면의 성장을 통해 교육에 다시 몰입할 수 있도록 돕기 위해 마련되었다.


참가 교원들은 △1:1 맞춤형 개인 상담 △명상 △매체 집단상담 △소매틱 움직임 등 다양한 힐링 프로그램에 참여하며, 상처받은 감정을 치유하고 정서적 안정과 회복탄력성을 높이는 시간을 갖는다.

강원특별자치도교육청은 올해 총 4차례에 걸쳐 집단상담 프로그램을 운영하고 있으며, 지난 1~3차 프로그램에 총 50명의 교원이 참여하여 높은 만족도를 보였다. 이는 교원의 목소리를 반영한 정책이 실질적인 효과로 이어졌음을 보여준다.


서종철 정책기획과장은 "교원의 회복은 곧 교육의 회복으로 이어진다. 선생님이 안심하고 교육에 전념할 수 있을 때, 아이들의 배움도 온전히 피어난다"며 "앞으로도 치유 중심의 심리·정서 지원을 내실 있게 이어가겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
