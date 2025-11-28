창원 성산구 매매가격지수 9주 연속 상승… ‘창원 센트럴 아이파크’ 공급 예정

창원 성산구 아파트 매매가격이 뚜렷한 상승 흐름을 보이고 있다.

한국부동산원 주간 아파트 동향 자료에 따르면, 경상남도 창원시 성산구의 매매가격지수는 △9월 셋째주 99.60을 기록한 이후 △9월 넷째주 99.64 △9월 다섯째주 99.68 △10월 둘째주 99.75 △10월 셋째주 99.90 △10월 넷째주 99.99 △11월 첫째주 100.25 △11월 둘째주 100.35 △11월 셋째주 100.60으로 9주 연속 오름세를 이어가고 있다.

특히, 11월 셋째주는 전주 대비 변동률이 0.25%로 창원 전체 변동률(0.06%) 대비 4배 넘게 상승했으며, 이는 지방 시군구 중에서도 4번째로 높은 수치이기도 하다.

최근에는 개별 단지들의 신고가 행렬도 이어지고 있다. 용호동 '창원 용지 아이파크' 전용 114㎡는 2022년 7월 기록한 종전 최고가 14억8,500만원을 넘어, 이달 14억9,500만원에 거래되며 새로운 신고가를 달성했다. 상남동 '대우아파트' 전용 73㎡ 역시 이달 5억8,000만원에 실거래되며, 올해 3월의 직전 최고가(4억5,500만원)를 크게 웃도는 가격을 기록했다.

이 같은 상승 흐름은 최근 부동산 시장에서 나타나는 '선호 입지 중심의 선택적 회복' 경향과 맞닿아 있다는 분석이다. 금리 변동성 등 불확실성이 지속되는 가운데, 직주근접·교육·교통·편의시설 등 생활의 기본축이 완비된 지역일수록 실수요가 빠르게 복귀하는 흐름이 두드러지고 있다.

창원 성산구는 업무지구와의 접근성, 도심형 생활 인프라, 균형 잡힌 도시 기반시설을 고루 갖춘 핵심 생활권으로 평가되며, 이러한 생활권 프리미엄이 수요 회복을 견인하는 주요 배경으로 작용하고 있다.

여기에 최근 성산구를 중심으로 정비사업도 활발하게 추진되면서, 도시환경 개선과 주거 여건 향상에 대한 기대감이 더해지고 있는 점도 지역 시장 분위기를 긍정적으로 이끄는 요소로 꼽힌다. 창원특례시청 '관내 재개발, 재건축 정비사업 추진현황'(9월) 자료에 따르면, 성산구에서는 23곳에서 재건축이 추진되고 있어 일대가 신흥 주거타운으로 변모할 예정이다.

이렇다 보니, 이달 말 성산구에서 공급되는 '창원 센트럴 아이파크'에도 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 특히 성산구 내에서도 중심 생활권을 갖춘 입지에 대단지 규모와 브랜드 경쟁력을 갖춰 분양 전부터 기대감을 모으는 분위기다.

단지는 경상남도 창원특례시 성산구 신월동 90번지 일원에 들어서며, 지하 2층~ 지상 최고 33층, 12개 동, 전용면적 59~103㎡ 총 1,509가구로 조성된다. 이 중 전용면적 59㎡ 36가구가 일반 분양 물량이다.

특히, '창원 센트럴 아이파크'는 성산구에서 2014년 12월 분양해 평균 125.9대 1의 청약 경쟁률로 인기를 끌었던 '용지 아이파크'에 이어 10년 만에 공급되는 '아이파크' 브랜드 단지로 수요자들의 높은 관심이 예상된다.

주거 여건도 탁월하다. 창원시청, 경상남도청, 창원중부경찰서, 경남지방병무청, 창원지방법원, 상남동행정복지센터 등 행정시설을 비롯해 롯데백화점, 이마트, 상남시장, CGV, 성산아트홀, 시민생활체육관 등 쇼핑·문화시설이 단지 반경 1km 내외에 자리하고 있다.

신월초, 상남초, 신월중, 토월중, 창원신월고 등 다수의 학교시설이 모두 도보권에 위치해 있고, 창원광장, 용지공원, 가음정근린공원 등도 가까워 도심 속 힐링 라이프를 누릴 수 있다.

교통망도 잘 갖췄다. 단지와 인접한 원이대로와 동산로, 인근 창원대로를 이용해 시내외 이동이 용이하며, KTX창원중앙역과 창원종합버스터미널을 통한 광역 접근성도 우수하다.

LG전자, 현대모비스, 한화에어로스페이스, 효성중공업 등 대기업 생산시설이 밀집한 창원국가산업단지가 차량 10분대 거리에 있으며, 사화협동화단지, 창곡일반산업단지, 마산자유무역지역, 김해테크노벨리 등 주요 산업단지로의 출퇴근도 수월해 직주근접 프리미엄을 누릴 수 있다.

'창원 센트럴 아이파크'는 28일 입주자 모집공고를 내고, 본격적인 공급에 나선다. 관련 자세한 정보는 공식 홈페이지 또는 문의 전화를 통해 확인할 수 있다. 입주는 2026년 9월 예정이다.





