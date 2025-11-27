본문 바로가기
검찰, 음주운전·불법숙박업 혐의 문다혜 징역 1년 구형

변선진기자

입력2025.11.27 13:23

음주운전과 불법 숙박업 혐의로 벌금형을 선고받은 문재인 전 대통령의 딸 문다혜씨에게 검찰이 2심에서 징역 1년을 구형했다.


검찰은 27일 서울서부지법 형사항소2-3부(부장판사 임기환) 심리로 열린 문씨의 항소심 첫 공판에서 징역 1년을 선고해달라고 요청했다. 1심 법원은 지난 4월 문씨에게 벌금 1500만원을 선고했다.

문씨는 최후진술에서 "제가 저지른 잘못을 모두 인정하고 깊이 반성하고 있다. 앞으로 동일한 잘못을 반복하지 않을 것을 다짐한다"며 마지막으로 이 사건과 관련해 피해를 입은 피해자분께 진심으로 죄송하다"고 말했다.


문씨는 지난해 10월5일 용산구 이태원 해밀톤호텔 앞에서 만취 상태로 차를 몰며 차선을 바꾸다 뒤따라오던 택시와 부딪힌 혐의(도로교통법상 음주운전) 등으로 재판에 넘겨졌다. 사고 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)을 초과한 0.149%로 조사됐다.


영등포구 오피스텔과 양평동 빌라, 제주시 한림읍 협재리에 있는 단독주택을 불법 숙박업소로 운영해 약 5년간 합계 1억3600만원의 수익을 낸 혐의(공중위생관리법 위반)도 받고 있다.

선고 공판은 내년 1월29일 오전 10시 열린다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
