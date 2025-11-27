본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'허위서명 강요' 송영무 전 장관 2심서도 무죄

변선진기자

입력2025.11.27 10:49

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

간부들에게 거짓 서명을 강요한 혐의로 기소된 송영무 전 국방부 장관이 2심에서도 무죄를 선고받았다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울서부지법 형사항소2-3부(부장판사 임기환)는 27일 송 전 장관의 직권남용 권리행사 방해 혐의 사건 항소심에서 검사의 항소를 모두 기각했다. 같은 혐의로 기소돼 1심 무죄 선고를 받은 국방부 정해일 전 군사보좌관, 최현수 전 대변인에 대한 항소 역시 기각됐다.

문재인 정부에서 재임한 송 전 장관은 2018년 7월 박근혜 정부 기무사가 작성한 계엄령 검토 문건에 대해 "위수령 검토는 잘못한 게 아니다"라는 취지로 발언했다는 의혹이 일었다. 이를 반박하기 위해 국방부 기조실장 등 8명에게 해당 발언은 없었다는 취지의 사실관계확인서를 만들어 서명을 요구한 혐의를 받는다.


당시 회의 참석자 한 명이 서명을 거부하며 파장이 일었고 고위공직자범죄수사처(공수처)는 송 전 장관의 혐의가 인정된다며 검찰에 기소를 요구했다.


재판부는 "당시 상황과 여러 사정을 종합하면 피고인들이 사실관계확인서를 작성하게 한 행위가 직권을 남용해 의무 없는 일을 하게 한 것으로 보기 어렵다"고 판시했다.

앞서 1심 법원은 송 전 장관과 정 전 보좌관, 최 전 대변인에게 모두 무죄를 선고했다. 검찰은 사실오인 등 이유로 항소하고 항소심에서 징역 2년을 구형했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기