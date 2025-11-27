서울시, 신혼부부 임대주택 '미리내집' 6차 400가구 모집

잠실르엘 등 신규단지 추가

71개단지 400가구 모집



서울시가 신혼부부를 위한 공공임대주택 '미리내집'(장기전세주택Ⅱ)의 제6차 입주자 모집에 나선다고 27일 밝혔다.

모집 규모는 서울 전역 71개 단지 400가구다. 오는 28일 입주자 모집을 공고하고 내달 10일부터 12일까지 3일간 신청받는다.

오세훈 서울시장이 지난 4월 서울 광진구 롯데캐슬 이스트폴에서 열린 '미리내집 현장방문 및 신혼부부 간담회'에 참석해 주형환 저고위부위원장 등과 함께 관계자로부터 설명을 듣고 있다.

이번 공급에는 신천동(송파), 미아동(강북) 등 생활과 교통이 편리한 신규 단지가 포함됐다. 전용면적 41㎡부터 84㎡까지 다양한 입지와 면적의 주택을 선택할 수 있다. 전세금은 최저 2억6000만원(구로구 호반써밋 개봉 59㎡)부터 최고 8억9000만원(서초구 서초푸르지오써밋 59㎡)까지다.

미리내집 입주자 모집 단지 중 98가구가 공급되는 잠실르엘(송파구 신천동)은 전용면적 45㎡, 51㎡, 59㎡ 물량이 공급된다. 8호선 잠실역과 몽촌토성역 사이에 위치해 있어 교통이 편리하고 인근에 아파트 단지가 밀집해 있어 생활 인프라가 잘 갖춰진 단지다.

한화포레나미아(강북구 미아동)는 전용면적 53㎡ 물량이 총 25가구 공급된다. 우이신설선 삼양사거리 인근에 위치해 있고, 백화점 및 대형마트 등 미아사거리역 상권을 편리하게 이용할 수 있다. 북서울 꿈의 숲, 북한산 등 녹지 공간과의 접근성이 좋아 주거환경이 쾌적하다는 장점을 가지고 있다.

이외에도 18가구가 공급되는 은평자이더스타(은평구 신사동), 15가구가 공급되는 이문 아이파크 자이(동대문구 이문동)도 오는 28일부터 입주자 모집이 이뤄진다. 신청대상은 혼인신고 한 날로부터 7년 이내 신혼부부 또는 입주일 전까지 혼인한 사실을 증명할 수 있는 예비 신혼부부다. 부부 모두 공고일 기준 5년 이내 주택을 소유하지 않아야한다.

내달 17일부터는 보증금 지원형 미리내집 500가구도 신규 모집에 나선다. 보증금을 무이자로 6000만원까지 지원하는 장기안심주택과 연계한 유형으로, 장기안심주택 거주 중에 자녀 출산 시 10년 거주 후 미리내집으로 우선 이주 기회를 제공한다. 내달 29일부터 31일까지 사흘간 신청 접수 예정이다.

미리내집은 신혼부부 주거 안정과 저출생 극복을 위해 서울시가 지난해 도입한 정책이다. 입주한 기간 자녀를 출산하면 거주 기간을 최장 20년까지 연장하고 시세의 80∼90% 수준으로 매수할 수 있게 지원한다.

최진석 서울시 주택실장은 "최근 정책대출 규제로 인해 신혼부부들이 전세대출을 받는 데 어려움을 겪지 않도록 정부에 여러 차례 건의한 바 있다. 정부와 지속적으로 협의를 이어갈 계획"이라며 "미리내집을 통해 신혼부부들이 걱정 없이 아이를 낳아 기르고 미래까지 안정적으로 설계할 수 있도록 주거 사다리 역할을 충실히 이행하겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



