[클릭 e종목]두산에너빌리티, 수주 모멘텀 확보…목표가 9만2000원

SK증권은 27일 두산에너빌리티에 대해 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 수주 모멘텀을 확보했다고 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 9만2000원을 신규 제시했다.

나민식 SK증권 연구원은 "2026년은 대형 원전과 SMR 부문에서 수주 가시성이 높아지는 시점이 될 것"이라며 "대형 원전에서는 2025년 말 체코 두코바니 5, 6호기 본계약 체결에 이어 2026년부터 불가리아와 폴란드에서 웨스팅하우스가 추진 중인 신규 원전 프로젝트의 기자재 수주가 기대된다"고 말했다. 이외에 폴란드, 아랍에미레이트(UAE), 사우디아라비아 대형 원전 프로젝트 역시 수주가 진행되고 있다. 나 연구원은 "SMR에서는 주요 파트너사 프로젝트가 상업화 단계에 진입하며 SMR 파운더리 업체로서 기자재 납품이 본격화될 것"이라고 내다봤다.

내년 가스터빈 수주도 기대된다. 나 연구원은 "과거 대형 가스터빈은 타 전원 대비 짧은 납기를 강점으로 내세웠으나 최근 수요 급증과 생산능력(CAPA) 제약으로 인해 리드타임이 길어지고 있다"면서 "이러한 시장 환경은 후발주자인 두산에너빌리티에 글로벌 시장 진입 기회를 제공하고 있다"고 분석했다.

두산에너빌리티는 지난 10월 미국 빅테크(대형 정보기술 기업) 기업과 가스터빈 2기 공급계약을 체결했다. 나 연구원은 "기존 글로벌 3사의 평균 리드타임이 5년에 달하는 반면 두산에너빌리티는 1년내 공급이 가능한 일정으로 빅테크 기업과 대형 가스터빈 수출 계약을 체결했다는 점에서 의미가 있다"면서 "두산에너빌리티의 신속한 납기 경쟁력을 고려했을 때 2026년 북미 빅테크향 대형 가스터빈 수주가 본격화될 것"이라고 말했다.

미국의 전기 요금과 내년 중간선거가 향후 두산에너빌리티의 주가에 영향을 미칠 요인으로 꼽힌다. 나 연구원은 "전력 수요가 증가하면서 미국의 전기요금이 상승하고 있는데 후보자 당시 도널드 트럼프 대통령은 전기요금 인하를 공약으로 내세웠으며 당선 이후에는 원전 및 화석연료 부흥정책을 펼쳤다. 향후 전기요금이 지속적으로 상승할 경우에 미국의 에너지 정책 방향성이 바뀔 가능성이 있다"면서 "또한 원전은 인허가 및 핵연료 승인 등 정부의 의존도가 높기 때문에 중간선거의 결과에 따라 멀티플 변화에 영향을 줄 것"이라고 설명했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



