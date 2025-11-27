성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표[부동산AtoZ]

세부개발계획 수정가결

79층 규모 복합시설 들어서

공공기여로 창업허브 조성

45년간 레미콘 공장이 들어서 있던 성동구 성수동 삼표레미콘 부지에 79층 높이 복합시설이 들어선다. 삼표 부지를 중심으로 성수동 일대를 업무와 문화, 관광 거점으로 만드는 서울숲 대개조 프로젝트가 이르면 내년 말 첫 삽을 뜬다.

서울시는 제19차 도시건축공동위원회에서 '서울숲 일대 지구단위계획구역, 지구단위계획 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부개발계획 결정(안)'을 수정가결 했다고 27일 밝혔다.

성수 삼표레미콘부지 조감도. 서울시 제공

계획안에 따르면 삼표레미콘 부지는 최고 79층 규모의 업무, 주거, 상업 기능이 복합된 시설로 재탄생할 예정이다. 미래업무 기능을 갖추고자 업무시설을 35% 이상 확보하고 직주근접을 위한 주거시설을 40% 이하 범위로 도입하기로 했다. 앞서 지난해 건축혁신형 사전협상 대상지로 선정되며 부여받은 건폐율, 용적률 인센티브 가능 범위도 이번 지구단위계획안에 포함했다.

사전협상 결과로 확보한 총 6054억원의 공공기여금은 서울숲 일대 교통정체 완화를 위한 기반시설을 조성하는 데 쓰인다. 동부간선도로 용비교 램프와 성수대교 북단램프 신설을 추진할 예정이며, 응봉역간 보행환경개선을 위해 응봉교 보행교도 신설할 계획이다.

성수 삼표레미콘부지 단면도. 서울시 제공

유망 스타트업 육성을 위한 서울시 '유니콘 창업허브'도 공공기여를 통해 연면적 5만3000㎡의 규모로 조성된다. 이외에도 성동구와 시가 각각 488억원, 약 1140억 원의 공공시설 설치비용을 현금으로 확보해 지역 내 여건 개선에 폭넓게 활용하기로 했다.

시민을 위한 녹지 공간도 확충하기로 했다. 삼표레미콘 부지와 서울숲을 연계한 입체 보행공원을 조성해 서울숲과 연계된 녹지공간을 대폭 늘릴 계획이다. 부지 내 조성되는 공유공간도 상시 개방해 시민이 이용할 수 있는 외부 녹지공간으로 제공한다.

삼표레미콘부지는 1977년부터 45년간 레미콘 공장으로 운영되던 곳이다. 2017년 시와 성동구, 삼표산업, 현대제철 간 업무 협약을 거쳐 공장 철거가 합의됐으며 그간 성동구가 문화공연장으로 임시 활용해왔다. 시는 1년여간의 본 협상을 거쳐 삼표 부지 개발사업의 민간사업자인 SP성수PFV(에스피성수피에프브이) 측에 지난 2월 협상 완료를 공식 통보했다.

개발이 완료되면 추후 대상지는 한강변 새로운 랜드마크로 거듭날 전망이다. 시는 재열람공고를 거쳐 내년 1월 중 지구단위계획안을 결정 고시할 예정으로, 이르면 내년 말 착공을 목표로 하고 있다.

서울시 관계자는 "서울숲 일대 지구단위계획 결정으로 삼표레미콘 부지가 성수지역을 선도할 수 있는 미래업무복합단지로 조성되고, 공공기여 활용을 통해 서울숲 일대 연계성 등 여건이 개선될 것으로 기대된다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



