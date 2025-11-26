본문 바로가기
"AI 잘쓰는 직장인 되세요" '애잘직 아카데미' 오픈

이경호기자

입력2025.11.26 13:03

기사 본문과 무관한 자료사진

기사 본문과 무관한 자료사진

한국U러닝연합회는 27일 "AI잘쓰는 직장인 양성교육과정"(일명 애잘직 아카데미)을 오픈하고 2026년부터 본격적인 수강생 모집에 나선다.


2025년 5월과 11월 두차례에 걸쳐 대학 교수학습센터교직원 대상의 온오프 융합한 "AI활용교육 전문가 양성 교육과정을 운영한 경험을 바탕으로 2026년에는 전체 대학교직원 및 보안문제로 미루고 있는 대기입, 공공기관임직원 대상의 "애잘직" 교육을 확대할 예정이다.

교육부글로컬 AI선도대학 지원사업에 선정되어 AI활용교육을 3년째 선도적으로 도입 운영중인 한림대 황현석 교수 등이 강사로 참여해 16차시온오프 융합한 AI활용한 직무역량 강화교육과정을 첨부와 같이 진행할 예정이다.


한국U러닝연합회는 지난 2004년 1월이러닝법제정 주도 이후 20여년간 이러닝전문인력 양성 및 콘텐츠 품질인증으로 이러닝 활성화를 견인해온바, AI시대를 맞아 인공지능을 활용한 새로운 직업생태계 구축으로 초불확실성의 시대적 변화를 감안한AI기반 인적자원개발에 박차를 가할 계획이다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
