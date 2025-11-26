HJ중공업, 1000억 규모 필리핀 따굼 홍수조절사업 수주

따굼 홍수조절사업 조감도. HJ중공업 AD 원본보기 아이콘

HJ중공업은 필리핀 공공사업도로부(DPWH)가 발주한 공사금액 1032억원 규모의 '따굼(Tagum) 홍수조절사업'을 수주했다고 26일 밝혔다.

이번 프로젝트는 필리핀 남부 민다나오섬 다바오 델 노르테주 따굼시 일대의 상습적인 홍수 피해를 막기 위해 제방 및 교량을 건설하고 하천을 준설하고 확장하며 재정비하는 사업이다. 공사 기간은 착공일로부터 48개월이다.

필리핀 정부는 최근 기후 변화로 인한 자연재해 피해가 늘어나면서 아시아개발은행(ADB) 등 국제기구와 협력해 홍수 복원력 증대 및 기후적응 프로젝트를 추진해 왔다. 비슷한 사업인 '팜팡가 홍수조절 공사'도 HJ중공업이 수주해 지난해 4월 준공했다.

HJ중공업은 1973년 국내 기업 최초로 필리핀 건설시장에 도전한 이후 도로, 항만, 댐, 공항, 조선소 등 진출업체 중 최대인 80여 건의 프로젝트를 성공적으로 수행한 바 있다. 마닐라 경전철, 다바오 국제공항 등 대형 국책 사업을 수행했다. 지난해 11월에는 2800억원 규모의 세부 신항만 건설 프로젝트도 수주했다.

HJ중공업 관계자는 "따굼 홍수조절사업을 차질 없이 완수해 현지 주민의 안전과 지역사회 발전에 기여하는 동시에, 해외 인프라 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



