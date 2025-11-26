본문 바로가기
BNK부산은행, 케이뱅크와 혁신금융서비스 ‘공동대출’ 출시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.26 10:17

26일, 두 은행 금리·한도 공동 산출… 더 낮은 금리 자동 적용

K뱅크 앱에서 신청부터 실행까지 원스톱 비대면 서비스 제공

부산은행-케이뱅크가 '역대급' 공동대출로 금융 혁신에 불을 지핀다.


BNK부산은행(은행장 방성빈)은 26일, 국내 1호 인터넷은행인 케이뱅크와 함께 운영하는 '공동대출 서비스'를 정식 시행한다.

해당 서비스는 지난 7월 금융위원회로부터 '혁신금융서비스'로 선정됐다.


이번에 출시된 공동대출은 두 은행이 각각 심사를 진행해 한도와 금리를 공동으로 결정하고, 승인 시 대출금을 50:50 비율로 부담하는 구조다.


공동대출은 대출 신청부터 약정, 실행, 상환까지 모든 절차를 케이뱅크 모바일 앱(App)에서 처리할 수 있다. 고객이 서류를 제출하거나 은행에 직접 방문할 필요 없이, 심사 결과 안내와 증명서 발급 등 사후관리 절차까지 모두 비대면으로 제공된다.

금리는 두 은행의 신용평가모형을 기반으로 각각 산출된 값 중 더 낮은 금리가 고객에게 적용되는 방식으로 최저 연 4.31%(2025년 11월 26일 변동금리 기준) 수준이다. 최대 대출 한도는 2억 2000만원이다.


대출 대상은 현 직장 6개월 이상 재직한 급여소득자로, 연 소득 2000만원 이상이며 일정 수준의 신용점수를 충족해야 한다. 또 만기일시상환, 원리금 균등상환 등 다양한 상환 방식이 제공되며, 중도상환수수료는 면제된다.


부산은행은 이번 공동대출을 통해 지역 금융기관 한계를 넘어 전국 단위의 신규 고객 확보 채널을 마련하는 등 디지털 경쟁력 강화 효과가 있을 것으로 전망하고 있다.


부산은행 방성빈 은행장은 "부산은행의 오랜 심사 역량과 케이뱅크의 디지털 역량을 결합해 금융소비자에게 더 유리한 조건의 대출을 제공할 수 있게 됐다"며 "공동대출은 케이뱅크와 다양한 협력사업을 펼쳐나가기 위한 첫 단추이며, 앞으로 개인사업자 고객을 위한 생산적 금융 등 다양한 분야로 확대해 나가겠다"고 말했다.

BNK부산은행 본점.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
