김병수 시장 "김포형 돌봄, 더 넓은 세상 접하고 성장하는 환경 갖출 것 "

김포시, 체험으로 성장하는 초등 특화 돌봄센터 운영 '큰 인기'

과학·제2외국어·체육 특화 돌봄…현장 탐색·참여 성장 도모

김포형 아동돌봄, 단순 보호 넘어 아동의 성장 종합 지원으로 확장

경기 김포시(시장 김병수)가 운영 중인 특화돌봄센터가 현장 중심 체험학습으로 학생과 학부모 모두에게 큰 인기를 끌고 있다. 교육발전특구 사업의 일환인 특화돌봄센터는 총 3개소로, 운영센터별로 각각 과학, 제2외국어, 스포츠 등 특화된 요소를 띄고 운영되고 있다. 만족도가 높은 지점은 특화요소가 현장 체험을 통해 자연스러운 습득으로 이어질 수 있게 프로그램되어 있고, 아이들 스스로 탐색하고 참여하는 방식으로 진행된다는 점이다.

과학 특화 프로그램에 참여한 아동들은 옥토끼 우주센터를 방문해 다양한 우주 관련 전시물을 직접 관찰하며 탐구심을 높였고, 과학 개념을 자연스럽게 이해할 수 있는 체험활동을 경험했다.

제2외국어 특화 프로그램에 참여한 아동들은 차이나타운을 방문하여 현장에서 실제 중국어를 사용해보는 활동을 통해 언어의 생활적 쓰임을 익히고 문화적 차이를 자연스럽게 접함으로써 언어·문화 감수성을 넓히는 계기를 가질 수 있었다. 스포츠 특화 프로그램 참여 아동들은 승마체험을 통해 말 먹이주기, 교감 활동, 기초 승마 등을 경험하며 신체활동뿐 아니라 정서적 안정감과 성취감을 느낄 수 있었다.

김포시의 이번 활동은 특화돌봄센터의 역할이 단순 보호 중심을 넘어서 아동의 학습·체험·성장을 종합적으로 지원하는 방식으로 확장되고 있음을 보여주고, 실내 교육에 머무르지 않고 실제 현장 체험으로 연계함으로써 전인적 성장 요소를 균형 있게 지원하는 데 기여했다는 목소리다.

김병수 김포시장은 "김포 교육발전특구 특화돌봄센터가 아동의 눈높이에서 직접 경험하고 배우는 체험 중심 돌봄을 실천하고 있다"며 "앞으로도 아이들이 더 넓은 세상을 접하고 스스로 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 특화 프로그램을 지속적으로 확대, 전인적 인재 성장에 힘쓰겠다"고 말했다.





