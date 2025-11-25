본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

근로복지공단·울산 중구, 탄소중립실천 캠페인·소통 간담회 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.25 14:39

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지자체·공공기관 기후위기 공동대응 협력방안 논의

근로복지공단(이사장 박종길)이 25일 울산 중구(청장 김영길)와 함께 기후위기 대응과 탄소중립 실천 확산을 위한 '탄소중립 실천 캠페인 및 소통 간담회'를 열었다.


이번 행사는 공단과 울산 중구가 2023년 체결한 '누구나 살고 싶은 정원도시 조성과 탄소중립 실천을 위한 업무협약' 실천의 하나로 매년 꾸준히 이어오고 있는 활동이다.

올해는 공단과 울산 중구청 직원 20여명이 참여해 공단 옆 혁신휴공원 내 푸른씨앗정원에서 잡초 제거와 환경정화 활동을 펼쳤다.


박종길 이사장과 김영길 중구청장은 푸른씨앗정원을 함께 둘러보며 정원도시 조성, 탄소저감 녹지 확충, 2028 울산국제정원박람회 연계 협력 등 지자체­공공기관 간 기후위기 공동대응 협력 강화 방안을 논의했다.


박종길 이사장은 "공단의 친환경 경영 노력과 울산 중구의 정원문화 확산 정책이 자연스럽게 이어져 지역의 탄소중립 실천 기반이 더 탄탄해지길 기대한다"며, "울산 중구와 긴밀히 협력해 지속가능한 탄소중립 실천의 모범 사례를 만들어 나가겠다"고 힘줬다.

박종길 근로복지공단 이사장(오른쪽부터 여섯번째)과 김영길 울산 중구청장(오른쪽부터 다섯번째)이 25일 공단 옆 혁신휴공원 내 푸른씨앗 정원에서 '탄소중립 실천 캠페인 및 소통 간담회'를 진행하고 있다.

박종길 근로복지공단 이사장(오른쪽부터 여섯번째)과 김영길 울산 중구청장(오른쪽부터 다섯번째)이 25일 공단 옆 혁신휴공원 내 푸른씨앗 정원에서 '탄소중립 실천 캠페인 및 소통 간담회'를 진행하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기