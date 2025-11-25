근로복지공단·울산 중구, 탄소중립실천 캠페인·소통 간담회 개최

지자체·공공기관 기후위기 공동대응 협력방안 논의

근로복지공단(이사장 박종길)이 25일 울산 중구(청장 김영길)와 함께 기후위기 대응과 탄소중립 실천 확산을 위한 '탄소중립 실천 캠페인 및 소통 간담회'를 열었다.

이번 행사는 공단과 울산 중구가 2023년 체결한 '누구나 살고 싶은 정원도시 조성과 탄소중립 실천을 위한 업무협약' 실천의 하나로 매년 꾸준히 이어오고 있는 활동이다.

올해는 공단과 울산 중구청 직원 20여명이 참여해 공단 옆 혁신휴공원 내 푸른씨앗정원에서 잡초 제거와 환경정화 활동을 펼쳤다.

박종길 이사장과 김영길 중구청장은 푸른씨앗정원을 함께 둘러보며 정원도시 조성, 탄소저감 녹지 확충, 2028 울산국제정원박람회 연계 협력 등 지자체­공공기관 간 기후위기 공동대응 협력 강화 방안을 논의했다.

박종길 이사장은 "공단의 친환경 경영 노력과 울산 중구의 정원문화 확산 정책이 자연스럽게 이어져 지역의 탄소중립 실천 기반이 더 탄탄해지길 기대한다"며, "울산 중구와 긴밀히 협력해 지속가능한 탄소중립 실천의 모범 사례를 만들어 나가겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



