코스피, AI 낙관론 기대감에 상승 출발

25일 코스피가 상승 출발했다. 미국의 12월 금리 인하 기대감 확대와 인공지능(AI) 낙관론의 불씨가 살아난 영향이다.

이날 오전 9시40분 기준 코스피는 전 거래일 대비 50.18p(1.29%) 오른 3896.24에 거래되고 있다.

개인이 402억원 순매도하고 있지만 외국인과 기관이 각각 216억원, 231억원 순매수하며 매수 우위에 있다.

25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. AD 원본보기 아이콘

시가총액 상위종목 대부분은 빨간불이 켜졌다. 특히 간밤 뉴욕증시에서 구글의 모회사 알파벳을 중심으로 AI 거품론을 잠재우자, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 99,300 전일대비 2,600 등락률 +2.69% 거래량 6,917,560 전일가 96,700 2025.11.25 10:04 기준 관련기사 AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면[클릭 e종목]"삼성전자, 반도체 업사이클의 최종 승자…목표가↑"코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (2.79%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 533,000 전일대비 13,000 등락률 +2.50% 거래량 1,512,581 전일가 520,000 2025.11.25 10:04 기준 관련기사 AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (2.69%)가 상대적으로 크게 오르고 있다.

뉴욕증시에서 구글 제미나이 3.0에 대한 시장의 호평이 이어지면서 기술 업종 전반에 온기가 돌았다. 구글은 자체 개발한 AI 칩 텐서처리장치(TPU)를 중심으로 제미나이 시스템을 구축함에 따라 외부 지출 비용이 크게 줄었다. 이에 시장에선 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 크게 기대지 않고도 자체 칩으로 AI 산업 지형도를 다시 그릴 수 있을 것이라는 기대감을 키웠다.

이외에 LG에너지솔루션(0.49%), 현대차(1.17%), HD현대중공업(0.36%), 두산에너빌리티(2.76%), KB금융(1.83%), 한화에어로스페이스(1.29%) 등이 오르고 있다.

전날 인적 분할을 완료하고 변경상장을 실시한 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,641,000 전일대비 148,000 등락률 -8.27% 거래량 105,177 전일가 1,789,000 2025.11.25 10:04 기준 관련기사 AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면삼성라이프사이언스 펀드, 中 프론트라인社 투자삼성바이오로직스·에피스홀딩스 재상장 첫날 합산 시총 6조8000억↑(종합) 전 종목 시세 보기 close 는 7.55% 크게 하락하고 있다.

이성훈 키움증권 연구원은 "지난 11월 이후 코스피 기준 외국인 순매도 금액은 약 12조 원으로 외국인 수급은 과매도 영역에 진입한 것으로 판단한다"면서 "미 증시 호재와 더불어 원·달러 환율 또한 당국 개입으로 안정화될 경우 국내 증시의 방향성을 결정할 외국인수급이 재차 매수세로 전환될 수 있음을 염두에 둘 필요가 있다"고 설명했다.

한편 코스닥 지수는 전 거래일 대비 11.40포인트(1.33%) 오른 867.84에서 출발해 같은 시간 11.52p(1.35%) 오른 867.96에 거래되고 있다.

코스닥 시장에선 개인 투자자가 660억원 순매도하고 있으며 외국인과 기관 투자자가 각각 735억원, 101억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위종목 대부분이 오름세다. 알테오젠(1.14%), 에코프로비엠(0.65%), 에코프로(1.86%), 에이비엘바이오(0.17%), 펩트론(1.92%) 등이 오르고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>