본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

세븐틴, 미국 NPR '타이니 데스크' 출연

이이슬기자

입력2025.11.25 08:49

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
세븐틴. 플레디스엔터테인먼트 제공

세븐틴. 플레디스엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 세븐틴이 미국 공영 라디오 NPR 뮤직의 대표 라이브 시리즈 '타이니 데스크'(Tiny Desk)에 출연했다고 플레디스엔터테인먼트가 25일 밝혔다.


세븐틴 멤버 조슈아·민규·승관·버논·디노는 24일(현지시간) NPR 뮤직 유튜브 채널에 공개된 '세븐틴: 타이니 데스크 콘서트'(SEVENTEEN: Tiny Desk Concert)에서 약 30분간 라이브 무대를 선보였다.

'타이니 데스크'는 아티스트의 음악성과 라이브 역량에 중심을 둔 라이브 시리즈로, 테일러 스위프트, 콜드플레이, 빌리 아일리시, 사브리나 카펜터 등 세계적 뮤지션들이 출연했다. 세븐틴은 K팝 그룹 최초로 워싱턴 D.C.에 위치한 NPR 본사 사무실에서 공연했다.


세븐틴은 대표곡 '손오공'(Super)을 시작으로 지난 10년 활동을 아우르는 무대를 꾸몄다. 강렬한 퍼포먼스가 돋보이는 '박수', '핫', 'SOS'를 비롯해 감미로운 분위기의 '월드', '달링'(Darl+ing), 청량한 '록 위드 유'(Rock with you), 서정적인 '소용돌이'까지 다양한 장르의 곡을 선보였다. 즉석에서 관객의 신청곡을 받아 'HBD'를 부르는가 하면 앙코르에서는 '아주 나이스'를 공연했다.


세븐틴은 "평소 즐겨 보던 프로그램에 출연하게 돼 기쁘다"며 "사무실에서 진행되는 만큼 차분한 분위기를 예상했는데 실제로는 콘서트 현장 같았다. 예상보다 뜨거운 반응을 보내주셔서 감사하다"고 밝혔다.

한편 세븐틴은 글로벌 투어를 이어가고 있다. 인천아시아드주경기장, 홍콩 카이탁 스타디움, 북미 5개 도시 공연을 마쳤으며 27일부터 일본 4대 돔 투어에 돌입한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간 대기도 좋아, 부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

"태권도가 닌자 훈련?"…캐나다 유명 스포츠 채널 표기 논란

반크 " 韓 종이접기, 日 오리가미와 달라…고유 명칭 전 세계 알릴 것"

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

김치 해외 수출기록 또 경신…최대 무역국 일본은 '역성장'

새로운 이슈 보기