첫 '미스 팔레스타인'…테러리스트 수장 아들과 결혼

팔레스타인 사상 처음으로 미스 유니버스 출전

미스 이스라엘과 '신경전' 논란도

팔레스타인 대표로 '미스 유니버스'에 출전한 여성이 팔레스타인 무장투쟁 세력과 연계됐다는 보도가 나왔다.

24일(현지시간) 뉴욕포스트, 예루살렘포스트 등에 따르면 최근 태국 방콕에서 치러진 '미스 유니버스 2025 대회'에 참가한 팔레스타인 대표 나딘 아유브(27)가 팔레스타인 무장봉기 주도자의 아들과 결혼했다.

21일(현지시간) 미스 유니버스 무대에 선 미스 팔레스타인 나딘 아유브. EPA 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

예루살렘포스트는 "아유브가 테러리스트 수장의 아들과 결혼했다"며 아유브의 남편이 마르완 바르구티(66)의 아들 샤라프 바르구티로 확인됐다고 전했다. 아유브가 페이스북에서 여러 차례 남편의 성씨 '바르구티'로 불렸고, 마르완 바르구티의 부인이 이들의 결혼을 축하하는 글을 남기기도 했다는 것이다.

마르완 바르구티는 2000년 시작된 제2차 인티파다(팔레스타인 무장봉기)의 주도자로, 이스라엘인 5명을 살해한 혐의로 기소돼 2002년 종신형을 선고받고 22년간 복역 중이다. 오랜 수감생활로 '요르단강 서안의 만델라'로도 불린다. 하마스는 이스라엘과의 휴전 협상 과정에서 그의 석방을 줄기차게 요구했지만, 이스라엘은 이를 거부했다.

팔레스타인 대표가 미스 유니버스에 출전한 것은 올해가 처음이다. 아유브는 올해 초 출전 발표에서 "나는 진실과 함께 무대에 선다"며 "전 세계가 알아야 할 모든 팔레스타인 여성과 아이들의 강인함을 대표한다"고 밝힌 바 있다.

지난 9일 미스 유니버스 대회장 무대에서는 팔레스타인 대표와 이스라엘 대표가 나란히 서며 화제가 되기도 했다. 이때 팔레스타인 대표 아유브를 이스라엘 대표 멜라니 시라즈가 곁눈질로 노려보는 듯한 모습이 사회관계망서비스(SNS)에 확산하며 논란이 일었다. 이에 대해 시라즈는 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "나만 그쪽을 바라보는 것처럼 영상이 편집됐다"고 해명했다. 또 이와 관련해 성폭행, 살해 등을 위협하는 메시지를 받기도 했다고 말했다.

아유브는 가자지구 전쟁에서 이스라엘이 집단학살(제노사이드)을 벌인다고 비난하거나, 가자지구에서 희생된 어린이들을 애도하는 등의 게시물을 SNS에 여러 건 올린 바 있다. 해당 게시물 중 하마스에 납치·살해된 이스라엘 어린이 형제의 사진이 포함돼 논란이 일자, 시라즈는 "이 아이들은 이스라엘인"이라며 "정체성을 팔레스타인으로 바꾸는 건 왜곡"이라고 비판하며 신경전을 벌인 바 있다.





