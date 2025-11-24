제주 우도서 승합차 돌진사고로 관광객 3명 사망·10명 중경상(종합)

우도 천진항 입항 후 돌진…150m 질주

제주 우도에서 60대 관광객이 몰던 승합차가 도항선 대합실 방향으로 돌진해 관광객 3명이 사망하고 10명이 중경상을 입는 사고가 24일 발생했다.

제주동부경찰서와 제주도소방안전본부 등에 따르면 이날 오후 2시 47분께 제주시 우도면 천진항에서 62세 A씨가 몰던 승합차 렌터카가 갑자기 빠른 속도로 약 150ｍ 거리를 질주, 도항선 대합실 옆에 있는 대형 도로표지판 기둥을 들이받았다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 60대 여성 1명과 길을 걷던 70대 남성 1명, 60대 남성 1명 등 3명이 크게 다쳐 심정지 상태로 소방헬기와 닥터헬기에 실려 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

A씨 등 10명도 중경상을 입어 119구급대에 의해 병원으로 이송됐다.

피해자는 모두 내국인 관광객으로, 사고가 난 승합차에는 운전자를 포함해 모두 6명이 타고 있었던 것으로 파악됐다.

목격자에 따르면 승합차는 천진항에 도착한 후 도항선에서 나와 좌회전한 뒤 곧바로 빠른 속도로 직진하며 도로를 걷고 있던 사람들을 치고 대합실 옆 도로표지판 기둥을 들이받은 후에야 멈춘 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 사고 당시 A씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.

경찰은 이날 중 A씨를 상대로 조사를 벌일 예정으로 현재 목격자 진술과 현장 폐쇄회로(CC)TV 확인 등을 통해 자세한 사고 원인을 조사하고 있다.

국립과학수사연구원 제주분원은 25일 오전 중 우도에 입도, 차량 감정을 벌여 급발진 여부와 운전자 조작 상태 등을 조사할 예정이다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>