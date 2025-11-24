태연, 솔로 10주년 전시회 개최

태연 솔로 10주년 포스터. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

소녀시대 태연이 솔로 데뷔 10주년 기념 전시회 '태연 더 텐스 애니버서리[타임 랩스, 타임리스]'를 개최한다고 SM엔터테인먼트가 24일 밝혔다.

전시는 서울 성동구 성수동 플라츠2에서 26일부터 12월3일까지 운영된다. '태연한 시간', '그때의 우리, 그때의 태연', '새로운 날갯짓' 등 세 가지 테마로 구성했다.

이번 전시는 10주년을 맞아 새로 촬영한 사진과 솔로 앨범 발매 당시의 미공개 사진·영상 등을 시간 흐름에 따라 배치했다. 이와 함께 오브제·사운드·향 등을 결합해 공간을 구성했다. 전시 한정 MD와 엔터테인먼트 존 등 부대 프로그램도 마련했다.

관람은 공식 팬클럽 소원(S♡NE) 멤버십 전용 회차를 제외하고 현장 키오스크 예약제로 진행된다.

한편 태연의 솔로 데뷔 10주년 기념 컴필레이션 앨범은 다음 달 1일 오후 6시에 공개된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>