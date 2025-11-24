'학교 밖' 편견 깬 飛上… 양산시, 학교밖청소년들과 함께 제주도 힐링캠프

양산시 학교 밖 청소년지원센터

경남 양산시 학교밖청소년지원센터는 지난 18일부터 20일까지 2박 3일간 학교밖청소년 15명과 함께 제주도에서 뜻깊은 캠프를 진행했다.

학교밖청소년 제주도 힐링캠프. 양산시 제공

이번 캠프는 제주도의 아름다운 자연 속에서 다양한 체험 활동을 경험하며 청소년들에게 새로운 경험을 제공하고 친구들과 협력하며 배움을 나누는 소중한 시간을 선사했다.

첫째 날, 청소년들은 하리보 해피월드를 방문해 알록달록한 젤리의 세계 테마파크에서 즐거운 시간을 보냈다.

이어 함덕해수욕장으로 이동해 맑고 푸른 바다를 배경으로 여유로운 시간을 보내며 제주도의 자연을 만끽했다. 저녁에는 캠핑장으로 이동하여 바비큐 구이를 즐기고, 레크리에이션 활동을 통해 참여 청소년들이 서로 협력하고 소통하며 친목을 다지는 시간을 가졌다.

둘째 날에는 승마체험과 성산일출봉 탐방이 진행됐다. 청소년들은 승마를 통해 자연과 가까워지며 말과의 교감을 즐겼다.

성산일출봉에서는 제주도의 대표적인 자연경관을 직접 느끼며 감탄을 자아냈다. 오후에는 아쿠아플라넷 제주를 방문해 다양한 해양 생물을 관찰하며 해양환경에 대한 관심과 이해를 높였다. 저녁에는 동문시장을 찾아 제주 특산물을 구경하고 지역 문화를 체험하는 시간을 가졌다. 마지막으로 마음챙김 프로그램과 레크리에이션 활동을 통해 청소년들은 정서적 안정감을 얻고 스트레스를 해소하며 하루를 마무리했다.

셋째 날에는 9.81파크를 방문해 다양한 놀이기구와 액티비티를 즐긴 후, 이호테우해수욕장으로 이동해 해변에서 자유롭게 휴식하며 캠프의 마지막 일정을 보냈다.

캠프에 참여한 한 청소년은 "제주도의 아름다운 풍경을 친구들과 함께 즐길 수 있어 정말 행복했다"며 "올해 졸업생으로 마지막 프로그램이라 아쉬웠지만, 2박 3일 동안 함께한 추억은 평생 잊지 못할 것 같다"며 소감을 전했다.

양산시 학교 밖 청소년지원센터는 학교 밖 청소년을 대상으로 맞춤형 지원프로그램 운영을 통해 학교 밖 청소년들의 교육지원, 진로·직업지원과 자립지원, 건강지원 사업 등을 운영하고 있으며, 학교 밖 청소년들이 마음껏 꿈과 끼를 발휘할 수 있도록 지원을 이어가고 있다.

궁금한 사항은 양산시 학교 밖 청소년지원센터로 문의하면 된다.





