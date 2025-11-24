본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

고급아파트서 "이상한 냄새" 신고…대형가방서 韓 남성 시신 발견

윤슬기기자

입력2025.11.24 13:38

시계아이콘00분 30초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주민들 '이상한 냄새'에 경찰 신고
용의자 추정 한국인 2명 붙잡아

베트남 호찌민의 한 고급 아파트 인근에서 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견됐다.


대형가방에 든 한국인 시신 발견된 호찌민 사건 현장. 비엣바오 홈페이지 캡처. 베트남 법률신문, 연합뉴스 제공

대형가방에 든 한국인 시신 발견된 호찌민 사건 현장. 비엣바오 홈페이지 캡처. 베트남 법률신문, 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

23일(현지시간) 베트남 매체 비엣바오는 "이날 오후 호찌민 고급 아파트 인근에서 한 남성이 숨진 채 가방 안에서 발견됐다"고 보도했다.

보도에 따르면 당시 이 남성은 파란색 대형 가방 안에서 사망한 상태로 발견됐다.


주변 건물 경비원과 행인들이 가방에서 이상한 냄새가 나자 현지 경찰에 신고했고, 가방 주변에 있던 남성 2명은 인파가 모이자 곧바로 택시를 타고 도주한 것으로 전해졌다.


현지 경찰은 아파트 1층 로비를 전면 통제하고 현장 감식을 진행했다. 또 시신을 수습해 신원을 파악한 결과 시신은 한국인으로 드러났다.

현지 경찰은 이번 사건과 관련해 용의자로 추정되는 한국인 2명을 붙잡아 조사하고 있다.


사망한 한국인 남성의 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 경찰은 사망 시점과 원인을 확인하고 있다.


주호찌민 한국총영사관 관계자는 연합뉴스에 "현지 경찰로부터 사망자가 한국인이라는 연락을 받았다"며 "사망자의 가족에게 연락해 영사 조력을 할 예정"이라고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기