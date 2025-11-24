고급아파트서 "이상한 냄새" 신고…대형가방서 韓 남성 시신 발견

주민들 '이상한 냄새'에 경찰 신고

용의자 추정 한국인 2명 붙잡아

베트남 호찌민의 한 고급 아파트 인근에서 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견됐다.

대형가방에 든 한국인 시신 발견된 호찌민 사건 현장. 비엣바오 홈페이지 캡처. 베트남 법률신문, 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

23일(현지시간) 베트남 매체 비엣바오는 "이날 오후 호찌민 고급 아파트 인근에서 한 남성이 숨진 채 가방 안에서 발견됐다"고 보도했다.

보도에 따르면 당시 이 남성은 파란색 대형 가방 안에서 사망한 상태로 발견됐다.

주변 건물 경비원과 행인들이 가방에서 이상한 냄새가 나자 현지 경찰에 신고했고, 가방 주변에 있던 남성 2명은 인파가 모이자 곧바로 택시를 타고 도주한 것으로 전해졌다.

현지 경찰은 아파트 1층 로비를 전면 통제하고 현장 감식을 진행했다. 또 시신을 수습해 신원을 파악한 결과 시신은 한국인으로 드러났다.

현지 경찰은 이번 사건과 관련해 용의자로 추정되는 한국인 2명을 붙잡아 조사하고 있다.

사망한 한국인 남성의 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 경찰은 사망 시점과 원인을 확인하고 있다.

주호찌민 한국총영사관 관계자는 연합뉴스에 "현지 경찰로부터 사망자가 한국인이라는 연락을 받았다"며 "사망자의 가족에게 연락해 영사 조력을 할 예정"이라고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



