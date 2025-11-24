"아이스크림 케이크 전성기 2막 연다"…'연말 승부수' 배스킨라빈스

24일 '2025 크리스마스 미디어데이'

'홀리데이 판타지' 케이크 18종 공개

올해 생산량 10% 증가…다양한 기술 적용

'홀리데이 판타지'를 테마로 한 배스킨라빈스 2025년 크리스마스 아이스크림 케이크 18종. 한예주 기자 AD 원본보기 아이콘

배스킨라빈스는 24일 '홀리데이 판타지'를 테마로 2025년 크리스마스 아이스크림 케이크 18종을 공개했다. 토끼와 다람쥐, 고양이, 산타, 루돌프 등 캐릭터를 케이크 디자인과 패키지에 적용했다.

전진경 SPC 배스킨라빈스 비알코리아 LAB 전무는 이날 서울 강남구 논현로 '워크샵 바이 배스킨라빈스'에서 열린 '2025 크리스마스 미디어데이'에서 "지난해 크리스마스 케이크를 60만개 생산했는데, 올해는 10%가량 생산을 늘려 판매할 예정"이라며 ""올해 케이크 카테고리 매출을 15% 성장시키는 것이 목표"라고 말했다.

24일 전진경 SPC 배스킨라빈스 비알코리아 LAB 전무가 서울 강남구 논현로 '워크샵 바이 배스킨라빈스'에서 발언하고 있다. 한예주 기자 원본보기 아이콘

배스킨라빈스에 따르면 올해 상반기 다양한 케이크 제품을 출시한 이후 케이크 카테고리 매출이 전년 대비 15% 이상 성장했다. 이 때문에 연말 크리스마스 시즌에도 케이크 판매고를 기대하고 있다.

이번 시즌 제품의 가장 큰 특징은 제조 공정에서 디저트 요소를 접목해 베이커리와 아이스크림 케이크의 매력을 동시에 즐길 수 있도록 한 점이다. 실제 영하 40℃ 온도에서 아이스크림을 원하는 형태로 굳히는 '초저온 성형 기술', 아이스크림 안에 아이스크림을 넣는 '이중 충전 공정 기술', 냉동상태에서도 광택과 투명감을 유지하는 '글라시주 코팅 기술' 등을 적용했다.

해당 기술이 적용된 세 가지 신규 케이크 플랫폼도 선보였다. '리얼 과일 바이트' 기술을 기반으로 과일 케이크의 맛과 모양을 생생하게 구현한 '더듬뿍 케이크 플랫폼', 전용 플레이버와 구조 설계를 독립적으로 개발한 '진정한 케이크 플랫폼', 아이스크림 업계 최초로 특수 글라사쥬 코팅 기술을 적용한 3D 입체 '쁘띠 케이크 플랫폼' 등이다.

전 전무는 "기존 아이스크림에서 볼 수 없었던 다양한 기술을 적용했다"며 "인기 디저트를 아이스크림 형태로 만드는 다양한 기술로 디자인, 맛, 식감 등을 업그레이드했다"고 설명했다.

대표 제품은 '골든 브륄레 판타지'로 케이크 상단에 브륄레 질감의 화이트초콜릿을 올려 톡톡 깨먹는 재미를 살렸다. 케이크 옆면에는 머랭 조각을 더해 파블로바(머랭 베이스로 만든 디저트 종류)의 바삭한 식감을 재현했다. 그 외에 '초코 스모어 판타지', '홀리데이 초콜릿 판타지', '스노우 바움쿠헨', '브릭 케이크' 등도 선보인다.

배스킨라빈스 관계자는 "'와츄원'으로 국내 아이스크림 케이크 시장을 이끌어온 배스킨라빈스가 이번 시즌 한층 고도화된 기술로 아이스크림 케이크 전성기의 2막을 열어가겠다"며 "앞으로도 '오직 아이스크림으로만 구현 가능한 케이크'를 핵심 전략으로 경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 독창적 콘셉트의 케이크 라인업을 구축할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



