본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼성운용, KODEX 미국원자력SMR 신규 상장

박형수기자

입력2025.11.24 09:43

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인공지능(AI) 시대에 필수적인 데이터센터가 많이 늘어나면서 전력 수요가 급증하고 있다. 탄소 배출이 없고 발전 효율이 높은 소형모듈원전(SMR)이 대규모 전력을 안정적으로 공급하기 위한 대안으로 부상하고 있다.


삼성자산운용은 오는 25일 'KODEX 미국원자력SMR' ETF를 신규 상장한다고 24일 밝혔다. ETF는 전력 인프라 밸류체인 중에서도 오직 차세대 원자력 기술인 SMR 관련 핵심 기업 10종목에 집중 투자한다.

최근 데이터센터의 전력 소비량이 폭증하면서, 재생에너지의 한계를 극복할 대안으로 SMR이 주목받고 있다. SMR은 기존 대형 원전 대비 안전성이 높고, 건설 기간이 짧다. 입지 선정 제약이 적다는 장점을 가져 '차세대 에너지'로 주목받고 있다. 최근 글로벌 빅테크 기업은 안정적인 24시간 전력 확보를 위해 SMR 기업과 전력 공급 계약을 체결하고 있다. 미국 정부 역시 원자력 배치 가속화를 위한 행정명령을 발표하는 등 SMR 산업이 성장가도를 달리고 있다.


KODEX 미국원자력SMR는 산업 성장 수혜를 가장 온전하게 누리기 위해 SMR 산업의 핵심 밸류체인 3가지를 선정했다. 각 분야의 글로벌 대장주를 엄선해 10종목으로 압축했다. 구체적으로 ▲고순도 우라늄을 공급하는 'SMR 원료' ▲안전성과 경제성을 결정하는 'SMR 설계/제조' ▲소형화와 모듈화 등 제조 역량인 'SMR 장비'를 3대 핵심 밸류체인으로 분류했다.


이를 바탕으로 한국수력원자력을 통해 국내에도 익히 알려진 웨스팅하우스 지분을 49% 보유한 카메코(Cameco)를 약 20% 넘게 편입했다. 카메코는 우라늄 원료 및 정제, 웨스팅하우스를 통한 제조, 설계까지 아우르는 핵심 기업이다. 핵잠수함 등의 핵추진 시스템의 핵심부품을 납품하는 커티스 라이드(Curtiss Wright)를 약 17%, 잠수함 원자로 부품을 납품 중인 BWX 테크놀로지스는 약 11% 편입한다.

차세대 SMR의 핵심 원료인 고순도 저농축우라늄(HALEU)의 미국 유일 상업 생산 라이선스 보유 기업인 센트러스 에너지(Centrus Energy)를 약 12%로 포함했다. 이어 고순도 저농축우라늄를 원료로 하는 차세대 SMR 설계 기업 오클로를 약 17%, 기존 저농축우라늄(LEU)을 원료로 하는 SMR 설계 기업 뉴스케일 파워는 약 5% 수준으로 차등화했다.


김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI 데이터센터의 전력 수요 급증은 일시적인 현상이 아닌 거대한 메가트렌드이며, 이에 대한 현실적인 솔루션은 SMR"이라고 설명했다. 이어 "원료, 설계 및 제조, 장비 분야의 대표적인 기업들로 구성한 KODEX 미국원자력SMR를 통해 산업 성장의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있다"라고 말했다.

삼성운용, KODEX 미국원자력SMR 신규 상장
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

서울시,'잠실 마이스' 컨트롤타워 만든다…'2.5조원' 민자사업 본궤도

새로운 이슈 보기