부산교육청, AI 기반 자기주도 영어학습 프로그램 ‘펜터러시’ 공개

학생 스스로 문해력·어휘력 확장, AI로 맞춤 학습 지원

부산시교육청(교육감 김석준)은 AI 기반 자기주도 영어 문해력 학습 프로그램 '펜터러시(Penteracy)'를 자체 개발하고 오는 26일 공식 공개한다고 전했다. 학생과 학부모들의 큰 관심이 집중되고 있다.

'펜터러시'는 'Pen(쓰다)'과 'Literacy(문해력)'를 합친 이름으로, 학생이 스스로 단어와 문장을 입력하며 학습을 확장할 수 있도록 설계된 프로그램이다. 중·고등학생을 주요 대상으로 텍스트 기반 AI 학습 구조를 갖춰, 학생이 입력한 단어를 바탕으로 AI가 단어 뜻, 예문, 지문, 문해력 문제를 자동 생성한다.

이 프로그램의 특징은 학습자가 스스로 선택한 단어로 학습 경로를 확장할 수 있다는 점이다. 또 학습한 단어를 '생소-혼동-친숙' 단계로 분류해 반복 학습을 지원하고, 발음기호 제공, 반복 듣기, 발음 속도 조절 기능 등 수준별 듣기·발음 연습에도 효과적이다.

부산교육청은 공개 전인 지난 9월, 교사 20여명과 함께 현장 시험운영을 실시했다. 시험운영 참여 교사들은 "어휘 이해를 다양한 문맥에서 넓히는 데 큰 도움이 된다"고 평가했으며 AI와 연동한 학년·수준·학습 목적 맞춤형 지문·문장 생성 기능과 지시문 자동 생성 방식도 긍정적으로 검토됐다.

부산교육청은 이번 프로그램 공개를 통해 학생들이 자신의 속도와 관심에 맞춰 문해력과 어휘력을 자연스럽게 향상시킬 수 있도록 지원할 계획이다. 프로그램은 공개 이후 부산교육청 누리집에서 누구나 무료로 내려받아 사용할 수 있다.

김석준 교육감은 "AI를 활용한 자기주도 학습이 학생 개개인의 문해력과 사고력 향상에 실질적 도움이 될 것"이라며, "향후 영어뿐 아니라 국어·수리력 등 다양한 학습 영역에서도 학생 맞춤형 AI 학습 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



