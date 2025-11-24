[클릭 e종목]"사피엔반도체, 스마트 글래스 본격 개화 기대"

메리츠증권은 24일 사피엔반도체 사피엔반도체 452430 | 코스닥 증권정보 현재가 25,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,850 2025.11.24 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]사피엔반도체, 美 빅테크 계약금 2배 확대 의미…3년 내 13배 성장의 서막HBM부터 패키징까지…삼성·SK, '반도체대전'서 기술 경쟁[특징주]사피엔반도체, AR 시장 성장 수혜 기대감에 강세 전 종목 시세 보기 close 에 대해 내년을 기점으로 스마트 글래스 시장 성장에 따른 수혜를 볼 것으로 내다봤다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "디스플레이를 탑재한 스마트글래스 타입2 시장이 본격적으로 개화할 것으로 예상한다"며 "사피엔반도체의 핵심 고객사는 타입2 시장을 정조준하고 있다"고 설명했다.

내년에 사피엔반도체가 매출액 361억원, 영업이익 12억원을 달성할 것으로 추정했다. 매출액은 올해 예상치 대비 100.6% 늘어나고 영업이익은 흑자 전환할 것으로 봤다.

양 연구원은 "올해 초에는 올해 손익분기점(BEP)을 달성할 것으로 예상했다"면서도 "인력 확충에 따른 고정비 증가로 손익 분기점 도달 시점이 다소 늦춰졌다"고 분석했다. 이어 "인력 확충은 고객사와의 신규 과제 수 증가로 이어지고 있다"며 "중장기적으로 확보한 과제를 통해 기대치를 웃도는 양산 매출로의 전환을 기대한다"고 덧붙였다.

그는 "스마트글래스 시장이 커질수록 LEDoS가 핵심 기술로 자리 잡을 것으로 전망한다"며 "핵심 밸류체인 기업으로서 사피엔반도체의 기업가치가 구조적으로 우상향할 수 있다"고 기대했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>