김이강 광주 서구청장, 3년의 기록 공개…출판기념회 열려

전시 형식으로 주민과 3년 성과 공유

‘선한 이강력’에 혁신정책·미래 구상 담아

현직 구청장 첫 출판행사… 현장 성황

김이강 광주광역시 서구청장이 23일 김대중컨벤션센터 4층 컨벤션홀에서 서구 3년의 변화를 담은 책 '김이강의 선한 이강력' 출판기념회를 열었다. 현직 구청장으로서는 전국 첫 사례로 열린 이 날 행사는 주민·방문객들이 꾸준히 찾으며 성황리에 진행됐다.

기념식 절차는 생략됐다. 행사장에는 책 전시, 저자와의 만남, 사진·정책 아카이브 등이 구성돼 '조용하지만 깊이 있는 소통'을 지향했다. 김 청장은 민선 8기 3년간 추진해 온 혁신 행정과 성과를 주민들에게 직접 설명하며 "서구의 지난 3년은 선한 영향력이 어떻게 도시의 새로운 표준이 되는지를 보여준 시간이었다"고 말했다.

'김이강의 선한 이강력'은 지난 3년간 서구 행정 변화를 '선한 영향력'이라는 키워드로 정리한 도시혁신 보고서다. 책은 ▲'착한도시 서구'가 탄생한 배경과 김 청장의 행정철학·신념 ▲'골목경제119'·'천원국시'·공유주차장 등 전국적 주목을 받은 혁신정책 ▲서구아너스 등 민관 협치 기반의 성과 ▲'골목경제 시즌2'와 디지털 포용 행정 등 미래 구상을 담은 4부로 구성됐다.

김 청장은 "이 책은 지난 변화의 기록이자 다가올 더 큰 변화를 준비하는 예고편"이라며 "행정은 더 유연하게, 복지는 더 촘촘하게, 경제는 더 따뜻하게 만들어가겠다"고 말했다.

한편 김 청장은 최근 이재명 대통령 주재 전국 시장·군수·구청장 오찬 간담회에서 헤드테이블에 초청돼 서구의 '골목경제119 프로젝트'를 직접 소개해 주목받았다. 이 정책은 '참좋은지방정부 정책대상'에서 국무총리상을 수상한 바 있다.





