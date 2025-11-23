본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

송언석 "김용범, 국민 대표기관 모독…사과하고 거취 밝혀야"

오규민기자

입력2025.11.23 14:44

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 국회 운영위원회에서 언성을 높인 김용범 대통령실 정책실장을 향해 "즉각 사과하고 책임 있는 거취를 밝혀야 한다"고 비판했다.


송 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에서 "국민을 대신해 질의하는 국회의원을 향해 삿대질하고 고함을 친 것은 단순한 감정의 표출이 아니라 국민의 대표기관을 모독한 중대한 일"이라며 이같이 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 21일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. 2025.11.21 김현민 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 21일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. 2025.11.21 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

송 원내대표는 "김 실장의 행동은 이 정권이 국민을 어떻게 대하는지를 여실히 보여준 사건이었다"며 "이재명 정권 공직자들의 국민을 업신여기는 가벼운 언행은 심각한 수준"이라고 주장했다.

그러면서 "공직은 권력을 누리는 자리가 아니라 국민 전체를 위해 봉사하는 자리임을 다시금 명심해야 한다"고 덧붙였다.


앞서 김 실장은 지난 18일 국회 운영위에서 야당 의원이 갭투자 의혹을 제기하는 과정에서 전셋집 사는 자신의 딸을 거론한 데 대해 한동안 언성을 높이며 반발한 바 있다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디

"맥북 스피커랑 구분 안돼"…IT유튜버 극찬한 '이 것'

서민 음식 대표주자였는데…지난달 가장 비싸진 외식메뉴는 '이것'

"2억5000만이 10억 돼"…김구라 아들, 아파트 대박났다

30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승

"정답 두 개인 문제 있어"…수능 국어 오류 지적 또 나왔다

땅주인 2000번 만났다…도쿄 한복판 1000% 용적률 뚫은 '34년 뚝심'

새로운 이슈 보기