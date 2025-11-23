본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

결혼식 10개월 전 예약 취소…법원 "계약금 환급해야"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.23 16:26

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주지방법원 전경.

광주지방법원 전경.

AD
원본보기 아이콘

결혼식 10개월을 앞두고 예식 일정을 취소했지만, 자체 특약을 근거로 계약금 환불을 거부한 예식장이 관련 민사 소송에서 패소했다.


광주지법 민사22단독 남수진 부장판사는 A씨가 B 예식장을 상대로 낸 계약금 환급 소송에서 원고 승소 판결을 했다고 23일 밝혔다.

재판부는 B 예식장이 A씨로부터 지급받았던 계약금 100만원 전액과 환불 지연에 따른 이자 136원을 물어내라고 판결했다.


A씨는 예식 예정일을 약 10개월 앞둔 지난해 11월 30일 B 예식장에 계약 해지 의사를 통보했다.


B 예식장은 자체 특약을 근거로 연회장 계약금 환불 기한은 '계약일로부터 7일 이전'이라며 A씨가 지불했던 계약금의 반환을 거부했다.

또 기한 내 환불을 진행하더라도 상담비 30만원은 제외한다고 주장했다.


재판부는 소비자 기본법령 등에 따라 제정된 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)을 근거로 B 예식장의 주장을 받아들이지 않았다.


해당 고시는 예식 예정일로부터 150일 이전 통보 시에는 소비자에게 귀책 사유가 있더라도 계약금을 환급해야 한다고 규정한다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소비쿠폰 안 쓰신 분? 2200억이나 남았습니다"…이달말 소멸

"포르노 대사 큰 소리로 외치는 초등학생" 괴로움 호소하는 선생님들

세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'

한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과

손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절(종합_

대형은 아파트 뺨치네…"서울 오피스텔 매매가격 상승 폭 확대"

미화원 괴롭힌 양양군 공무원…강훈식 비서실장 "감사 착수, 엄정 조치"

새로운 이슈 보기