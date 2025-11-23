본문 바로가기
춘천시, 부동산 세무 핵심 정리…25일 부동산 아카데미 개최

이종구기자

입력2025.11.23 10:20

초고령화 시대 맞춤형 부동산 세무 이슈 핵심 정리
중개업 종사자·시민 대상 부동산 세무 전문가 강연

강원도 춘천시(시장 육동한)가 초고령화 시대에 접어들며 이슈가 되고 있는 부동산 세무의 핵심을 짚어보는 '2025 춘천시 부동산 아카데미'를 연다.

'2025 춘천시 부동산 아카데미' 포스터. 춘천시 제공

아카데미는 25일 오후 2시 시청 대회의실에서 열리며 시민 누구나 참석할 수 있다. 이번 강연은 부동산 세무 분야에 정통한 김종필 세무사가 맡는다. 김 세무사는 금융기관, 대학, 지자체 등에서 다수의 강의와 칼럼 기고, 방송 출연 경력을 보유한 전문가다.


시는 고령화로 부모 세대의 은퇴가 증가하면서 상속·증여 등 세금 부담에 대한 관심이 커지고 있고 중개현장에서도 관련 문의가 많아지고 있는 점을 고려해 이번 아카데미를 마련했다.

시 관계자는 "부동산 세무에 대한 시민들의 수요가 높아지는 만큼 이번 강연이 현장과 시민 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

